"Призрачное" круизное судно спасло у берегов Флориды 24 человека

Круизы во время глобальной пандемии Covid-19 практически полностью остановились, однако это не помешало "призрачному" круизному судну у берегов Флориды спасти 24 человека с тонущей лодки, сообщает CNN.
Как сообщила круизная компания Carnival Cruise Line, судно Carnival Sensation в конце прошлой недели пришло на помощь лодке, у которой возникли проблемы в международных водах примерно в 60 километрах от города Палм-Бич во Флориде.
Судно Carnival Sensation, рассчитанное более чем на 2000 пассажиров, одно из многих круизных кораблей, которые из-за пандемии стали "призрачными" судами - они находятся в море без пассажиров и с минимальным экипажем.
Пребывание судна в море позволило экипажу заметить попавшую в беду лодку и отправиться ей на помощь.
Спасенным установлен карантин, им выделены каюты отдельно от экипажа судна.
Среди спасенных - люди различных национальностей, а также двое детей. Позднее их передали Береговой охране США.
У берегов Флориды на простое сейчас находятся много круизных кораблей. Это связано с отменой запланированных в этом году круизов.