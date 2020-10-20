"Призрачное" круизное судно спасло у берегов Флориды 24 человека

Как сообщила круизная компания Carnival Cruise Line, судно Carnival Sensation в конце прошлой недели пришло на помощь лодке, у которой возникли проблемы в международных водах примерно в 60 километрах от города Палм-Бич во Флориде.

Судно Carnival Sensation, рассчитанное более чем на 2000 пассажиров, одно из многих круизных кораблей, которые из-за пандемии стали "призрачными" судами - они находятся в море без пассажиров и с минимальным экипажем.

Пребывание судна в море позволило экипажу заметить попавшую в беду лодку и отправиться ей на помощь.

С тонущей лодки были спасены 24 человек - экипаж Carnival Sensation обеспечил их одеялами, а также едой и водой.

Спасенным установлен карантин, им выделены каюты отдельно от экипажа судна.

Среди спасенных - люди различных национальностей, а также двое детей. Позднее их передали Береговой охране США.