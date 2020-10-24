Сб, 24.10.2020
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  • Обнаженная Ирина Шейк на обложке Vogue и не только. Они будоражили поклонников на этой неделе

Обнаженная Ирина Шейк на обложке Vogue и не только. Они будоражили поклонников на этой неделе

ФОТО: instagram.com/irinashayk

Предлагаем вашему вниманию субъективную подборку фото звезд, моделей, актрис и певиц, что будоражили сердца поклонников на этой неделе! 

Ирина Шейк, полностью обнаженная на обложке чехословацкой версии модного журнала Vogue. Казалось бы ничто не испортит снимок - но Ирина прикрылась тарелками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Горячая дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради - Лилли Роуз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дана Соколова - в непривычном образе
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Немножко ретро от Софьи Таюрской

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А Белла Хадид решила порадовать подписчиков сразу серией снимков. Спойлер: чем дальше листаете - тем интересней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот и фигура 19-летней дочери Джуда Лоу, которая, судя по заголовкам СМИ, "взволновала фанатов"

Скромная Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Такая же Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ну и звезда "Пацанов" Эрин Мориарти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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