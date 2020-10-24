Обнаженная Ирина Шейк на обложке Vogue и не только. Они будоражили поклонников на этой неделе

Предлагаем вашему вниманию субъективную подборку фото звезд, моделей, актрис и певиц, что будоражили сердца поклонников на этой неделе!
Ирина Шейк, полностью обнаженная на обложке чехословацкой версии модного журнала Vogue. Казалось бы ничто не испортит снимок - но Ирина прикрылась тарелками
Горячая дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради - Лилли Роуз
Дана Соколова - в непривычном образе
Немножко ретро от Софьи Таюрской
А Белла Хадид решила порадовать подписчиков сразу серией снимков. Спойлер: чем дальше листаете - тем интересней
А вот и фигура 19-летней дочери Джуда Лоу, которая, судя по заголовкам СМИ, "взволновала фанатов"
Скромная Ольга Серябкина
Такая же Кендалл Дженнер
Улыбчивая Галь Гадот
Ну и звезда "Пацанов" Эрин Мориарти