Все знают, что такое паралимпийский спорт. Это когда люди, прикованные к коляске, или люди, у которых отсутствуют конечности, доказывают себе и миру, что могут быть сильными. Но есть случаи нетипичные. Как, например, у даугавпилчанина Юры Семёнова. Обычный с виду парень готовится представлять нашу страну на Паралимпиаде-2021.

Редкая и малоизученная болезнь проявила себя на рассвете его спортивной карьеры, и после нескольких лет хождения по врачам в поисках верного диагноза, он решил не бросать плавание. В итоге стал чемпионом Европы в параплавании. А до этого были и надменные комментарии окружающих, и угроза исключения из школы, и отказ в предоставлении хотя бы минимальной финансовой поддержки спортсмену. Но он не сломался и выстоял. О чём откровенно рассказал "Чайке" в рамках нашего проекта "(не)Нормальные люди".

Наш разговор с Юрой проходит в те дни, когда он должен был представлять Латвию в Токио на главных соревнованиях мира. Но из-за коронавируса Паралимпиаду перенесли на 2021 год. И то, в январе ещё будут решать, состоится ли она в принципе. Если нет, то её просто отменят. И тогда Юре останется ждать Паралимпиады-2024 в Париже.

Конечно, перенос олимпийских и паралимпийских игр – это пугающая неопределенность в жизни всех профессиональных спортсменов мира. Но в случае с Юрием Семёновым эта неопределенность двойная, ведь ни он сам, ни врачи не знают, как будет развиваться дальше его болезнь. Она постепенно прогрессирует, и строить прогнозы его состояния и возможностей даже на год вперед – дело бесполезное…

Нельзя сидеть, но и много двигаться тоже нельзя

Эта история началась почти 20 лет назад, когда трёхлетнего Юру родители привели в бассейн. Он научился плавать, а примерно с третьего класса стал заниматься постоянно, готовясь стать настоящим мастером в этом виде спорта.

"Сейчас я вспоминаю, что определённые изменения стали происходить со мной примерно с 13 лет. В 15 уже было явно, что что-то не так: я вырос высоким, но у меня практически не было видимой мышечной массы. Мои результаты в плавании перестали расти. Сверстники постоянно улучшали их, а мои – остановились. И сейчас они примерно такие же", – рассказывает Юра.

Сначала он стал тренироваться ещё больше. Но это не улучшило результаты. Он только всё больше уставал. Потом он стал обследоваться, чтобы понять, что же пошло не так. Примерно два года его направляли от одного врача к другому. Ему предлагали то сделать какую-нибудь операцию, то освободить защемлённый нерв, то ещё что-то.

В конце концов, один из врачей предположил мышечную атрофию и назначил генетический анализ. И этот диагноз подтвердился. Так молодой спортсмен Юрий Семёнов получил инвалидность, а с ней – полную апатию к жизни и нежелание продолжать плавать.

"К моменту, когда поставили диагноз, у меня уже явно ослабели мышцы спины, пресса, лица. И заболевание прогрессирует, то есть мышцы продолжают атрофироваться. Сегодня у меня уже левая нога даже визуально отличается от правой, я не могу поднять руки вверх, не могу прыгать и бегать. Мышцы болят, я быстро устаю", – рассказывает Юра.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Но парадокс в том, что ему нужны физические нагрузки, чтобы замедлить процесс атрофии мышц. В то же время, если он будет тренироваться слишком много, то его состояние может ухудшиться.

Юра постоянно ищет золотую середину в нагрузке. Это сложно, так как чётких положений на этот счёт нет. Как и знаний о том, как в будущем себя проявит его болезнь. У некоторых она поражает ещё и легкие, сердце, зрение, слух. Если мышечную атрофию диагностируют у новорождённого, то его шансы дожить до 18 лет минимальны. Если болезнь проявляет себя в более позднем возрасте, то можно дожить и до глубокой старости. Вопрос только, в каком состоянии.

Галерея: Юрий Семёнов

"А что он разве, того?"

Некоторое время после постановки диагноза Юра вообще не хотел ничего. Он "скатился" по учёбе, еле закончил среднюю школу. А потом ему посоветовали узнать насчёт паралимпийского плавания. Он встретился с главным в Латвии тренером по параплаванию Харальдом Лучковским. Тот не увидел в нём особого потенциала, отметив: "Да ты практически здоров! Но попробовать можно…".

Здесь надо сказать, что в параплавании есть 14 групп, на которых делят спортсменов перед каждыми значимыми соревнованиями. С первой по десятую – группы физических особенностей спортсменов, где в 10-й – самые здоровые, а в 1-й – практически лежачие. Плюс три группы по зрению и одна – по психическому здоровью.

Чем выше группа, тем, естественно, сильнее конкуренты и меньше шансы на медали. А Юра с виду действительно выглядит вполне себе здоровым: высокий парень с двумя руками и ногами. Учится в магистратуре на спортивного управленца, работает тренером по плаванию в спортивной школе. Где ж тут недомогания?

Неудивительно, что некоторые, когда узнавали об участии Юры в соревнованиях по параплаванию, заносчиво отмечали: "А что он там забыл? Он что разве, того?!". Сегодня до сих пор не все воспитанники Юрия и их родители знают о его недуге. Он сам предпочитает не распространяться и в разговоре с журналистом явно дает понять, что не хочет к себе какого-то особого отношения. При том, что понимает: это неизбежно.

Когда он стал далеко не лучшим учеником с непонятным диагнозом в старших классах, его ругали учителя. А когда он, учась на учителя спорта в университете и будучи уже известным парапловцом, пришёл в свою школу на практику, его встретили уже очень радушно.

Когда он завоевал золото Европы в 2018 году и о его болезни узнало больше людей в городе, некоторые стали про него говорить что-то типа "ой, ну конечно, самый лучший тренер". Хотя Юра не претендует на это звание и не просит каких-то привилегий в работе из-за своего состояния здоровья или собственных спортивных достижений.

Наконец, когда он просил у Управления спорта сумму меньше 200 евро, чтобы, когда были слиты городские бассейны, поездить на тренировки перед Европой в бассейн Илуксте, ему ответили, что, конечно, рады поддерживать местных спортсменов, но денег нет. А когда оплатил эти тренировки сам и вернулся с медалью, то встретили его со всеми почестями и предложили всестороннюю помощь…

ФОТО: Ирина Маскаленко

Тренер – на "удалёнке"

Последний пример – это уже не только про его инвалидность, конечно. А про поддержку спортсменов в Даугавпилсе в принципе. Особенно параспортсменов. Общий принцип таков: покажи, на что ты способен, привези медаль и тогда посмотрим.

На год подготовки Юрия Семёнова к старту в Токио выделили четыре тысячи евро бюджетных денег. На них ему купили годовой абонемент в Олимпийский и обещали оплатить сборы в Армении. Последние не случились из-за коронавируса, а съездить потренироваться тот же срок, например, в соседнем Резекне выходит значительно дороже. В итоге Юра с боем выбил поездку в Резекне.

Паралимпийский комитет Латвии, напротив, взялся помочь Юре, когда он только собирался на чемпионат Европы. Пришёл посреди года, когда весь бюджет на параспорт уже был распределён. Но деньги на его поездку всё же нашли. Благодаря поддержке комитета он стартовал и на этапе Кубка мира.

Его тренер, тот самый Харальд Лучковскис, который спустя примерно год после первого знакомства всё-таки стал работать с Юрой, живет в Тукумсе. Тренирует парапловцов на добровольных началах. Поэтому, если по его основной (и оплачиваемой) работе ему случается приехать в наш край, он встречается с Юрой, обсуждает с ним техники и стратегии, работает с ним в бассейне. В другое же время он присылает ему программу тренировок, Юра выполняет её и отсылает тренеру результаты и видео. На месте ему помогает Игорь Грановский. Засекает время, даёт рекомендации, проводит "сухие" тренировки, ОФП.

Несмотря на то, что Юра практически живёт в бассейне, для уверенных стартов на серьёзных соревнованиях ему нужен опыт участия в подобных. Но каждый промежуточный старт – это деньги. Когда их нет или они сильно ограничены, случаются такие инциденты, как на этапе Кубка мира. «На соревнования я ехал со вторым результатом в мире. Но перед решающим заплывом на спине стал сильно волноваться. Это было заметно даже со стороны. Мне потом звонили спрашивали, что случилось, – настолько это было очевидно. Плыл всю дистанцию вторым, а в последние 10 метров замедлился и проиграл касание. В итоге – четвёртое место", – рассказывает Юра.

Всё очень сложно и просто одновременно

Плюс ко всему этому, как и в любом большом спорте, в параплавании немало политики и интриг. Большую роль здесь играет вердикт врача перед соревнованиями: в какую группу тебя определят. У Юры уже было такое, что он слышал в свой адрес: «По классификации у тебя седьмая группа, но выглядишь хорошо, пойдешь в восьмую!». А это совсем другая конкуренция и куда меньшие шансы на медаль. Время, которое он показал в восьмой группе, в седьмой стало бы рекордом…

При этом, по словам Юры, в мире параспорта есть такие личности, которые, например, в один год плывут в более здоровой группе и устанавливают рекорд своей страны. А на следующий год почему-то попадают в более слабую группу и показывают результат намного лучше прошлогоднего!

В общем, всё очень непросто, непрогнозируемо. Порой – откровенно несправедливо. Но Юра удивляет своим отношением к происходящему. Он видит и подмечает всё очень трезво, знает, что о нём говорят за спиной. Рассказывает, что некоторые даже перестали подавать ему руку, когда он стал работать тренером, когда квалифицировался на Паралимпиаду. Но реагирует на это поразительно легко. Просто: вот есть такой факт.

Он продолжает здороваться с людьми, которые нелестно о нём отзываются. Не держит зла. Просит выделить средства на тренировки и поездки на соревнования. А если получает отказ, находит деньги в других местах и тоже не обижается. У него в медкарте написано, что заболевание генетическое и неизлечимое, а ему дают третью группу инвалидности со словами "Может, выздоровеешь, приходи в следующий раз…". И он приходит.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Воспитанников, которые приходят на тренировку подурачиться, отправляет домой. А потом снова тренирует их, давая шанс стать хорошими спортсменами, если есть желание.

Когда спрашиваешь, кто вдохновляет его продолжать спортивную карьеру и не унывать, Юра уверенно отвечает: "Папа". При том, что родители с детства не ездили за ним по соревнованиям и тренировкам, не "гоняли" его, не заставляли. Просто, когда Юра приходит к отцу и признается, что очень устал, тот выслушивает и напутствует: "Отдохни. Сегодня. А завтра иди тренируйся".

Вот так просто. Бери и делай. То, что умеешь. То, чем горишь. В этом и есть весь смысл происходящего. Всё остальное – суета и мелочи жизни.

ФОТО: Ирина Маскаленко