Салака, килька и лосось: как изменятся квоты на вылов рыбы в Рижском заливе?

По данным министерства, в 2021 году Латвия в Балтийском море сможет выловить 2705 тонн салаки, в Рижском заливе - 21 230 тонн. Квота на вылов кильки установлена в размере 30 817 тонн, что на 6% больше, чем в 2020 году.

В министерстве отметили, что самые сложные решения, как и в прошлом году, были связаны с определением возможностей прилова трески в улове другой рыбы. В связи с критическим состоянием популяции трески в восточной части Балтийского моря специализированный вылов трески запрещен с 2020 года. Треску можно оставить в улове только в случае, если она была случайно поймана среди других рыб (салаки, кильки, камбалы) или при прибрежном вылове рыбы в качестве неизбежного прилова.

В то же время квоты на вылов лосося в следующем году увеличатся на 9% по сравнению с этим годом.

Планируется, что в 2021 году квота Латвии на вылов трески в западной части Балтийского моря составит 144 тонны, а квота на прилов трески в восточной части Балтийского моря - 51 тонну. Квота на вылов лосося на следующий год запланирована в размере 12 455 штук.