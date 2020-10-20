LTV оштрафовано на 4000 евро за скрытую рекламу известного бренда

Как выяснило агентство LЕТА в NEPLP, нарушение зафиксировано 6 октября в передаче LTV Rīta Panorāma.

Во время передачи представитель Samsung рассказывал о новых технологиях, демонстрировал их, перечислял положительные качества, рассказывал о возможностях покупки этих товаров в Латвии.

NEPLP пришел к выводу, что в интервью односторонне отражались только положительные качества конкретных товаров и ничего не говорилось об их недостатках. Информация коммерческого характера была включена в новостную передачу таким образом, что аудитория была введена в заблуждение относительно ее коммерческого характера.