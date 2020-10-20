Ср, 21.10.2020
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LTV оштрафовано на 4000 евро за скрытую рекламу известного бренда

Latvijas TelevÄ«zijas darbinieka soma.

ФОТО: Toms KoklÄ«tis / LETA

За скрытую рекламу технологий конкретного производителя Национальный совет электронных средств массовой информации (NEPLP) оштрафовал Латвийское телевидение (LTV) на 4000 евро. 

Как выяснило агентство LЕТА в NEPLP, нарушение зафиксировано 6 октября в передаче LTV Rīta Panorāma.

Во время передачи представитель Samsung рассказывал о новых технологиях, демонстрировал их, перечислял положительные качества, рассказывал о возможностях покупки этих товаров в Латвии.

NEPLP пришел к выводу, что в интервью односторонне отражались только положительные качества конкретных товаров и ничего не говорилось об их недостатках. Информация коммерческого характера была включена в новостную передачу таким образом, что аудитория была введена в заблуждение относительно ее коммерческого характера. 

Согласно закону об электронных СМИ, штраф за такое нарушение может составлять до 7100 евро. LTV свою вину частично признает.

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