LTV оштрафовано на 4000 евро за скрытую рекламу известного бренда

За скрытую рекламу технологий конкретного производителя Национальный совет электронных средств массовой информации (NEPLP) оштрафовал Латвийское телевидение (LTV) на 4000 евро.
Как выяснило агентство LЕТА в NEPLP, нарушение зафиксировано 6 октября в передаче LTV Rīta Panorāma.
Во время передачи представитель Samsung рассказывал о новых технологиях, демонстрировал их, перечислял положительные качества, рассказывал о возможностях покупки этих товаров в Латвии.
NEPLP пришел к выводу, что в интервью односторонне отражались только положительные качества конкретных товаров и ничего не говорилось об их недостатках. Информация коммерческого характера была включена в новостную передачу таким образом, что аудитория была введена в заблуждение относительно ее коммерческого характера.
Согласно закону об электронных СМИ, штраф за такое нарушение может составлять до 7100 евро. LTV свою вину частично признает.