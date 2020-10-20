Конструктор подводных лодок и убийца журналистки Мадсен сбежал из тюрьмы, но его быстро задержали

Датская полиция сообщила, что некий мужчина был задержан рядом с тюрьмой в связи с попыткой побега. Позже полиция подтвердила, что побег пытался совершить Мадсен.

ФОТО: EPA/Scanpix

В августе 2017 года Ким Валль поднялась на борт подводной лодки, построенной Мадсеном в Копенгагене. После этого в течение нескольких недель в море находили различные части ее тела.

В 2018 году Мадсен был приговорен к пожизненному заключению. Он утверждал, что смерть Валль произошла в результате несчастного случая, но суд отклонил эту версию.

В документальном фильме, вышедшем в этом году, Мадсен наконец признался в убийстве журналистки.

ФОТО: AP/Scanpix

По данным датских СМИ, Мадсен сбежал из тюрьмы, убедив тюремный персонал, что у него есть бомба.