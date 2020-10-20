Конструктор подводных лодок и убийца журналистки Мадсен сбежал из тюрьмы, но его быстро задержали

Датский изобретатель Петер Мадсен, отбывающий тюремный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль на самодельной подводной лодке, попытался сбежать из тюрьмы, сообщает британская телекомпания BBC.
Датская полиция сообщила, что некий мужчина был задержан рядом с тюрьмой в связи с попыткой побега. Позже полиция подтвердила, что побег пытался совершить Мадсен.
В августе 2017 года Ким Валль поднялась на борт подводной лодки, построенной Мадсеном в Копенгагене. После этого в течение нескольких недель в море находили различные части ее тела.
В 2018 году Мадсен был приговорен к пожизненному заключению. Он утверждал, что смерть Валль произошла в результате несчастного случая, но суд отклонил эту версию.
В документальном фильме, вышедшем в этом году, Мадсен наконец признался в убийстве журналистки.
По данным датских СМИ, Мадсен сбежал из тюрьмы, убедив тюремный персонал, что у него есть бомба.
Датская полиция пока не предоставила подробностей о побеге. Полицейские быстро арестовали Мадсена и увели его с места происшествия.