Политики объяснили, почему посетили "Рижский бал" во время ограничений

10 октября в Доме Черноголовых свой пятилетний юбилей отметил "Рижский бал". На культурном событии собрался ряд политиков. Изданию Privātā Dzīve они пояснили, почему во время ограничений все же посетили мероприятие.
Патронесса "Рижского бала", певица Натали Тумшевиц до последнего момента не знала, состоится ли в этом году мероприятие, так как за несколько дней до события министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что в октябре танцы уже не будут разрешены.
"За день до мероприятия мэр Риги Мартиньш Стакис в своем письме написал, что нам нужно понимать, можем ли мы обеспечить соблюдения правил безопасности, и призвал взвесить необходимость мероприятия. То, что нам нельзя организовывать бал - нигде не было сказано", - пояснила патронесса, отметив, что соблюдение правил безопасности наблюдалось.
Свое участие в бале изданию прокомментировал и депутат Европарламента Андрис Америкс.
"Я танцевал только с женой, других вариантов не было. Согласно новому закону, танцевать можно только с членом своей семьи или партнером, с чужими - нет. Да, "Рижский бал" был неоднозначным событием и люди были взволнованы. Информации, что из 300 участников бала кто-то заболел, - не получал. Потому скептикам придется придержать критику до следующего мероприятия", - отметил депутат.
Министр благосостояния Рамона Петравича также посетила бал вместе с мужем - Александром Петравичем. Женщина пояснила, что "хотелось праздничных моментов".
"Нужно быть осторожным, но не настолько, чтобы было невозможно выйти из дома. Хотя и не танцевала, но гости, делая это, соблюдали определенную осторожность", - ответила Петравича.
Галерея: "Рижский бал"
"Рижский бал" - ежегодное международное мероприятие, основными целями которого являются возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире, а также помощь молодым, талантливым музыкантам.