Политики объяснили, почему посетили "Рижский бал" во время ограничений

Патронесса "Рижского бала", певица Натали Тумшевиц до последнего момента не знала, состоится ли в этом году мероприятие, так как за несколько дней до события министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что в октябре танцы уже не будут разрешены.

"За день до мероприятия мэр Риги Мартиньш Стакис в своем письме написал, что нам нужно понимать, можем ли мы обеспечить соблюдения правил безопасности, и призвал взвесить необходимость мероприятия. То, что нам нельзя организовывать бал - нигде не было сказано", - пояснила патронесса, отметив, что соблюдение правил безопасности наблюдалось.

Свое участие в бале изданию прокомментировал и депутат Европарламента Андрис Америкс.

"Я танцевал только с женой, других вариантов не было. Согласно новому закону, танцевать можно только с членом своей семьи или партнером, с чужими - нет. Да, "Рижский бал" был неоднозначным событием и люди были взволнованы. Информации, что из 300 участников бала кто-то заболел, - не получал. Потому скептикам придется придержать критику до следующего мероприятия", - отметил депутат.

Министр благосостояния Рамона Петравича также посетила бал вместе с мужем - Александром Петравичем. Женщина пояснила, что "хотелось праздничных моментов".

"Нужно быть осторожным, но не настолько, чтобы было невозможно выйти из дома. Хотя и не танцевала, но гости, делая это, соблюдали определенную осторожность", - ответила Петравича.

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