В Латвии - 188 новых случаев Covid-19 за сутки

За прошедшие сутки выявлено 188 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Продолжается целенаправленное расследование уже известных вспышек в Даугавпилсе, Вецпиебалге и Риге.
Во вторник сделано 5312 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%.
С начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3797 человек, уже выздоровел 1341 человек.
За минувшие сутки в больницы поступило семь пациентов с Covid-19, десять человек выписано. В целом в больницах находятся 79 пациентов с коронавирусом, у 73 человек заболевание средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.
Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 300 пациентов с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.