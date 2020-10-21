В Латвии - 188 новых случаев Covid-19 за сутки

Продолжается целенаправленное расследование уже известных вспышек в Даугавпилсе, Вецпиебалге и Риге.

Во вторник сделано 5312 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3797 человек, уже выздоровел 1341 человек.

За минувшие сутки в больницы поступило семь пациентов с Covid-19, десять человек выписано. В целом в больницах находятся 79 пациентов с коронавирусом, у 73 человек заболевание средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.