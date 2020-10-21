Поразительный элемент интерьера: воздушные растения

Об этой новинке расскажет специалист по растениям K Senukai в торговом центре Ozols Лина Спуре.

Что такое воздушные растения?

Воздушные растения - это растения разных форм и цветов, которые могут жить и расти главным образом за счет влаги. Это эпифиты с очень маленькими корнями или вообще без них, потому что исторически они растут на других растениях и деревьях. В дикой природе они получают питательные вещества из влаги и дождя. Им необходим совсем небольшой уход и не нужна почва - на листьях воздушных растений расположены серовато-белые волоски, которые называются трихомами, с помощью которых растения получают питательные вещества из воздуха.

ФОТО: Пресс-фото

Местом происхождения воздушных растений являются тропические районы - главным образом, в Центральной и Южной Америке. Воздушные растения, которые можно купить в магазинах, размножаются черенками или семенами. Существует более 500 различных видов воздушных растений. Самыми распространенными являются jonantha, abdita, multiflora, juncea, caput medusae, magnusiana, circinata, harrisii, schiedeana, usneoides и xerographica (также известная как королева воздушных растений).

Как заботиться о воздушных растениях?

Обычно воздушным растениям достаточно совсем немного ухода, однако их важно регулярно опрыскивать водой - хотя бы раз в две недели в прохладное время и раз в неделю в теплые дни. Воздушные растения можно держать как в помещении, так и на улице при температуре 5-35oC. Растениям не нравится находиться под воздействием прямых солнечных лучей, но им нужно светлое место. Также им очень нравится раз в месяц "принимать ванну".

"Иногда люди думают, что воздушным растениям совсем не нужен уход. Однако это не так - как и любому другому живому организму, им нравится, когда о них заботятся и любят, только забот будет значительно меньше, чем с традиционными комнатными растениями. Вымачивание - это своеобразная "скорая помощь": если видите, что растение начинает терять здоровый, сочный вид, рекомендуется на несколько часов погрузить его в воду комнатной температуры", - рассказывает Лина Спуре. Назад в горшок или посуду растение нужно класть уже сухим, чтобы оно не начало гнить.

Где их расположить в интерьере?

Воздушные растения можно держать в самых разных местах - как в открытой среде, так и в закрытой или открытой стеклянной посуде, с небольшой разницей в уходе. В открытой среде в теплое время растения нужно опрыскивать водой один-два раза в неделю, в прохладные месяцы это можно делать раз в две недели. Больше всего им нравится дождевая вода, однако их можно смело опрыскивать и фильтрованной водой из-под крана или водой, которая была заморожена, а потом разморожена для использования. Только на улице их нужно тщательно беречь от мороза.

ФОТО: Пресс-фото

В открытой стеклянной посуде уход практически такой же, но перед опрыскиванием растение нужно вынуть из посуды. Также рекомендуется дать им полностью высохнуть перед тем, как класть их обратно в посуду. Растущему таким образом растению также нравится опрыскивание водой примерно раз в месяц. Стеклянная посуда открытого типа, например, колбы с открытым боком, выглядят декоративно, а если их подвесить, то действительно кажется, что растение парит в воздухе.

В закрытой стеклянной посуде воздушным растениям опрыскивание водой обычно не нужно. Каждый раз, когда видите, что растение теряет здоровый вид, вымочите его, дайте высохнуть в светлом месте с хорошей циркуляцией воздуха, а потом снова поместите его в посуду.

Удобрение. Для воздушных растений можно использовать удобрение для орхидей. Растения опрыскивают жидкостью с удобрением, но это нужно делать не чаще раза в месяц, и концентрация удобрений должна быть в четыре раза меньше, чем при удобрении орхидей. Если на упаковке указано, например, 4 грамма удобрения на 2 литра воды, то при приготовлении удобрения для воздушных растений нужно брать 1 грамм удобрения на 2 литра воды. Удобрять воздушные растения можно только с весны до осени, зимой их удобрять нельзя.

Как правильно купать воздушные растения?

Налейте в посуду чуть теплую воду (желательно фильтрованную или дождевую) и погрузите в нее воздушные растения на два-три часа. После этого встряхните их и поставьте на светлое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы они полностью высохли. Перед размещением назад в посуду их необходимо полностью высушить.