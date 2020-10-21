Беларусь, ЕС и НАТО: о чем говорили Ринкевич и глава МИД Словении?

После встречи с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем он подчеркнул, что Словения активно готовится к тому, чтобы во второй половине будущего года стать председательствующим в ЕС государством.

Среди приоритетов Словении в этот период будут переговоры о многолетнем бюджете ЕС и доступности Фонда восстановления. Многие страны уже разработали свои планы по использованию его средств.

По словам Ринкевича, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества во внешней политике. Ринкевич поблагодарил коллегу за присутствие военных сил Словении в составе батальона НАТО в Адажи.