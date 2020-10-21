Чт, 22.10.2020
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Илзе Винькеле

В хоре Латвийского радио выявлен Covid-19: точное количество заболевших неизвестно
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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Участники хора Латвийского радио до конца октября будут находиться на карантине из-за выявленных случаев заражения Covid-19, сообщила агентству LЕТА представитель хора Индра Вилипсоне.

Она не назвала конкретное количество заболевших. Сейчас карантин соблюдают все 24 хориста и дирижер.

Отменены два концерта. Вилипсоне с сожалением отметила, что отменить пришлось и сегодняшнее выступление на фестивале Latvijas rudens 2020, а также юбилейный концерт хора 30 октября.

Хор открыл 80-й сезон в минувшую субботу, 17 октября, выступлением в концертном зале Cēsis. Как агентству LЕТА сообщила представитель концертного зала Эгия Сальникова, Центр профилактики и контроля заболеваний пока не сообщал, что кто-то из сотрудников администрации концертного зала или слушателей идентифицирован, как контактное лицо.

Сальникова сообщила, что хористы коллективно прибыли в Цесис на автобусе за полтора часа до концерта и вошли в концертный зал через отдельный вход. После концерта они также все вместе уехали из города.

Латвийское радио сегодня сообщило, что коронавирус выявлен и в государственном академическом хоре Latvija. Его директор Марис Ошлейс подтвердил, что коллектив на две недели ушел на самоизоляцию.

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