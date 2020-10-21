В хоре Латвийского радио выявлен Covid-19: точное количество заболевших неизвестно

Она не назвала конкретное количество заболевших. Сейчас карантин соблюдают все 24 хориста и дирижер.

Отменены два концерта. Вилипсоне с сожалением отметила, что отменить пришлось и сегодняшнее выступление на фестивале Latvijas rudens 2020, а также юбилейный концерт хора 30 октября.

Хор открыл 80-й сезон в минувшую субботу, 17 октября, выступлением в концертном зале Cēsis. Как агентству LЕТА сообщила представитель концертного зала Эгия Сальникова, Центр профилактики и контроля заболеваний пока не сообщал, что кто-то из сотрудников администрации концертного зала или слушателей идентифицирован, как контактное лицо.

Сальникова сообщила, что хористы коллективно прибыли в Цесис на автобусе за полтора часа до концерта и вошли в концертный зал через отдельный вход. После концерта они также все вместе уехали из города.