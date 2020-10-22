Новые подробности убийства мужчины в Муцениеках

Вечером в понедельник, 19 октября, жители многоквартирного дома в Муцениеках на улице Яунсельтнес были напуганы четырьмя громкими выстрелами, после чего был обнаружен лежащий в луже крови человек, кричавший от боли.

Жители, увидев серьезную ситуацию, вызвали полицию. Быстро прибыв на место, сотрудники полиции вместе со спецподразделением ворвалась в квартиру стрелка и арестовали его. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь тяжелораненого мужчины.

По неофициальной информации, у стрелка, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, возник конфликт с потерпевшим.

"19 октября в волости Ропажи был застрелен мужчина. В связи с инцидентом Государственная полиция задержала подозреваемого. Уголовное дело возбуждено, обстоятельства происшествия выясняются. В интересах следствия, на данный момент никаких дальнейших комментариев не предоставляется".

Местные жители рассказывают, что стрелок был психически неуравновешенным. Одна жительница удивлена, как "кто-то мог кого-то убить" в таком мирном жилом районе, сообщает Degpunktā. Местные жители подозревают, что арестованный стрелок может быть снова освобожден после курса лечения.