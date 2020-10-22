Коля Наумов и Вова Селиванов из "Реальных пацанов" сразились на гоночном треке

В новом YouTube-шоу "Четкая передача" актеры Николай Наумов и Владимир Селиванов в серии заездов испытали автомобили LADA на прочность и управляемость. Заезды на время были выполнены под руководством профессионального гонщика LADA Sport ROSNEFT.
Перед героями стояла задача на время проехать несколько кругов на гоночном полигоне и проверить, как автомобиль ведет себя на поворотах и в заносе на высокой скорости. Заезды выполнялись в два этапа: с включенными и выключенными системами стабилизации.
Соревнование между "пацанами" прошло под чутким руководством Владимира Шешенина, российского автогонщика, мастера спорта и обладателя Кубка России СМП РСКГ в классе "Национальный". Владимир дал героям несколько важных советов насчёт прохождения сложных участков гоночной трассы, а также рассказал про некоторые технические моменты, которые полезно знать всем, кто любит быструю езду.
В шоу "Четкая передача" Коля Наумов и Вова Селиванов примеряют на себя роль автоблогеров и выполняют разные задания от популярного автоблогера Жекича Дубровского. Это юмористическое шоу, где народные герои испытывают "народные" автомобили. В первом сезоне "Четкой передачи" планируется пять серий, в каждой из которых будет по одному испытанию для "пацанов".