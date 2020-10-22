Коля Наумов и Вова Селиванов из "Реальных пацанов" сразились на гоночном треке

Перед героями стояла задача на время проехать несколько кругов на гоночном полигоне и проверить, как автомобиль ведет себя на поворотах и в заносе на высокой скорости. Заезды выполнялись в два этапа: с включенными и выключенными системами стабилизации.

Соревнование между "пацанами" прошло под чутким руководством Владимира Шешенина, российского автогонщика, мастера спорта и обладателя Кубка России СМП РСКГ в классе "Национальный". Владимир дал героям несколько важных советов насчёт прохождения сложных участков гоночной трассы, а также рассказал про некоторые технические моменты, которые полезно знать всем, кто любит быструю езду.