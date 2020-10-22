В Риге, в Чиекуркалнсе пропал 14-летний мальчик. Полиция просит о помощи

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Игоря Крастиньша 2006 года рождения, который 20 октября этого года около 11:00 часов утра вышел из места своего жительства в Риге по улице Чиекуркална 1-я линия, и до этого момента не вернулся домой, сообщает полиция.
Приметы мальчика: рост 168 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, зеленые глаза. Был одет в темные спортивные штаны, черную куртку с капюшоном, черную спортивную обувь Adidas на белой подошве.
Государственная полиция предлагает взглянуть на фотографию мальчика и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, по телефону 110!