В Риге, в Чиекуркалнсе пропал 14-летний мальчик. Полиция просит о помощи

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Игоря Крастиньша 2006 года рождения, который 20 октября этого года около 11:00 часов утра вышел из места своего жительства в Риге по улице Чиекуркална 1-я линия, и до этого момента не вернулся домой, сообщает полиция.