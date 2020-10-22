Он молчал 23 года: глава комиссии по гибели "Эстонии" о версии столкновения парома с подлодкой

"В то время водолазы изучили всю видимую поверхность судна от дюйма к дюйму. Там не было ни одной пробоины", - заявил он.

"Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им вбок кто-то вошел. Если бы такая пробоина была в момент крушения, без всякого сомнения о ней бы узнали. Как экипаж не почувствовал такого столкновения? Офицеры на капитанском мостике? Никто и слова не сказал о столкновении", - добавил Мейстер.

Он признал, что в принципе можно постучать у визора так, что он откроется, вода бросится внутрь, и судно уйдет на дно, но доказательства этого отсутствуют.