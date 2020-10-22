Кариньш: объявлять режим чрезвычайной ситуации необходимости нет

Глава правительства признал, что сейчас в распоряжении правительства имеются обширные правовые инструменты, как ограничить распространение вируса.

"Я не вижу, почему он [режим ЧС] был бы необходим, так как в правовом распоряжении правительства куда больше средств, чем мы сейчас используем. Просто нет нужды", 50

- уверен Кариньш.

Премьер-министр отметил, что в ограничении распространения вируса решающую роль играет общество, соблюдая установленные эпидемиологические требования безопасности.

"Каждый из нас должен делать свое, мы каждый индивидуально это можем делать, в частности, соблюдать эти требования безопасности. Таким образом мы сокращаем цепочки трансмиссии вируса. Не позволим вирусу этого победного шествия", - сказал Кариньш.

Комментируя споры о ношении защитных масок, премьер отметил, что в обществе здравый смысл превалирует над маргинальными теориями заговоров.

В ответ на просьбу прокомментировать протест против ношения масок в социальных сетях Кариньш заявил, что во все времена и в любом обществе есть люди, которые не хотят слушать ученых.

Кариньш отметил, что просматривает социальные сети, и, по его наблюдениям, в целом в обществе превалирует здравый смысл.

"Большинство людей пользуются масками, потому что они оберегают их самих, их близких и общество в целом. К сожалению, мы видим и таких людей, которые высмеивают существование вируса, но надо понимать, что вирус не сортирует людей по возрасту, полу, религиозной принадлежности. Вирус ищет возможности передаться от одного человека другому", - сказал премьер.