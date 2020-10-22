"Хорошо, что рядом были люди". Светлана Тихановская дала интервью Ирине Шихман

На вопрос о том, согласилась бы Светлана на встречу с Лукашенко в СИЗО, на которой присутствовал ее муж Сергей Тихановский, она сказала, что он не знал, куда его везут.

"Если бы я была на его месте и знала, что сейчас будет встреча с президентом, я бы, наверное, тоже пошла. Послушать, что говорит".

На вопрос, не унизительная ли эта ситуация, она ответила: "Для Лукашенко унизительная. Для заключенных - нет".

Также Светлана рассказала о первом разговоре с мужем после начала его заключения в СИЗО:

"Я вся так и замерла. Мы не общались четыре месяца. Он сразу сказал, что может говорить только о семье и о детях. Задаешь ему какой-то вопрос, а он молчит. Понятно, что он там не один".

Ирина Шихман также спросила, не появилось ли у Тихановской ощущения, что она сама виновата в волне насилия, захлестнувшей Беларусь.

"Когда-нибудь я расскажу историю о том, что было в ЦИКе, как я выезжала, как психологически это на меня повлияло. Хорошо, что со мной рядом были люди, которые доступно мне объяснили, что это не моя вина, что людей бьют. Это только режим, это выполнение преступного приказа", - сказала она.