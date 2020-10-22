KNAB еще раз просит предъявить обвинение депутату Кайминьшу

На просьбу прокомментировать этот факт Кайминьш ответил, что первый раз о таком слышит и подробных комментариев не даст. Депутат не ответил на вопрос, могут ли быть связаны действия KNAB с делом о подделке бухгалтерских документов.

Прокурор Марис Лея подтвердил, что сегодня от KNAB получено одно дело, не назвав имени и профессии фигуранта.

В настоящее время в статусе обвиняемого находятся три депутата Сейма - Юрис Юрашс, Атис Закатистов и Алдис Адамович.