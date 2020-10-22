Пт, 23.10.2020
Возможность встретить в церкви зараженного Covid-19 человека больше, чем на хоккейной тренировке Роберт Фурманис, реаниматолог
Роберт Фурманис, реаниматолог

KNAB еще раз просит предъявить обвинение депутату Кайминьшу

Артус Кайминьш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Генеральная прокуратура получила просьбу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начать уголовное преследование депутата 13-го Сейма Артуса Кайминьша, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. 

На просьбу прокомментировать этот факт Кайминьш ответил, что первый раз о таком слышит и подробных комментариев не даст. Депутат не ответил на вопрос, могут ли быть связаны действия KNAB с делом о подделке бухгалтерских документов.

Прокурор Марис Лея подтвердил, что сегодня от KNAB получено одно дело, не назвав имени и профессии фигуранта.

В настоящее время в статусе обвиняемого находятся три депутата Сейма - Юрис Юрашс, Атис Закатистов и Алдис Адамович.

В апреле сообщалось, что вышестоящий прокурор оставил в силе решение прокурора поручить KNAB продолжить расследование по делу против Кайминьша о подделке бухгалтерских документов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back