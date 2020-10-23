Из-за ковида люди часто хуже чувствуют запахи. Это надолго? И можно ли с этим что-то сделать?

Что случилось?

Многие заболевшие ковидом жалуются на проблемы с обонянием. Кто-то перестает чувствовать запахи вовсе (это состояние называется аносмия), кто-то чувствует их хуже (гипосмия), у кого-то они искажаются, в результате чего любая еда может начать пахнуть тошнотворно (паросмия). Иногда это - единственный симптом ковида, иногда - первый, а иногда он появляется после всех остальных. "Медуза" решила рассказать, что известно о причинах развития этого симптома и прогнозах.

Если вы зашли сюда из любознательности и не очень понимаете, почему этой теме уделяется так много внимания и как себя чувствуют люди, попавшие в такую ситуацию, вот объяснение.

Когда у человека пропадает обоняние, вместе с ним пропадает и возможность наслаждаться едой. На данный момент известно, что человек различает всего несколько вкусов: соленый, горький, сладкий, кислый, умами, а также, возможно, жирный и некоторые другие - все нюансы создаются за счет запаха. Поэтому без обоняния сложно чувствовать вкус так, как он чувствовался раньше, и еда может казаться пресной. Кроме того, отсутствие обоняния - это небезопасно: можно не учуять утечку газа или дым от пожара. Человек также не может понять, что от него плохо пахнет. В результате у людей с аносмией качество жизни может значительно ухудшаться, у них выше риск развития депрессии, они чаще тревожатся, нередко меньше едят и могут получать меньше питательных веществ, чем необходимо.

Когда вместо привычных запахов человек чувствует какие-то другие, это тоже может быть мучительно, тем более что обычно они малоприятные. Любимое мыло, еда, цветы могут пахнуть для человека отвратительно. Он не может получить удовольствие от всего этого и многого другого, а когда ест или моет руки, порой испытывает настоящее отвращение.