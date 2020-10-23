Из-за ковида люди часто хуже чувствуют запахи. Это надолго? И можно ли с этим что-то сделать?

Что случилось?
Многие заболевшие ковидом жалуются на проблемы с обонянием. Кто-то перестает чувствовать запахи вовсе (это состояние называется аносмия), кто-то чувствует их хуже (гипосмия), у кого-то они искажаются, в результате чего любая еда может начать пахнуть тошнотворно (паросмия). Иногда это - единственный симптом ковида, иногда - первый, а иногда он появляется после всех остальных. "Медуза" решила рассказать, что известно о причинах развития этого симптома и прогнозах.
Если вы зашли сюда из любознательности и не очень понимаете, почему этой теме уделяется так много внимания и как себя чувствуют люди, попавшие в такую ситуацию, вот объяснение.
Когда у человека пропадает обоняние, вместе с ним пропадает и возможность наслаждаться едой. На данный момент известно, что человек различает всего несколько вкусов: соленый, горький, сладкий, кислый, умами, а также, возможно, жирный и некоторые другие - все нюансы создаются за счет запаха. Поэтому без обоняния сложно чувствовать вкус так, как он чувствовался раньше, и еда может казаться пресной. Кроме того, отсутствие обоняния - это небезопасно: можно не учуять утечку газа или дым от пожара. Человек также не может понять, что от него плохо пахнет. В результате у людей с аносмией качество жизни может значительно ухудшаться, у них выше риск развития депрессии, они чаще тревожатся, нередко меньше едят и могут получать меньше питательных веществ, чем необходимо.
Когда вместо привычных запахов человек чувствует какие-то другие, это тоже может быть мучительно, тем более что обычно они малоприятные. Любимое мыло, еда, цветы могут пахнуть для человека отвратительно. Он не может получить удовольствие от всего этого и многого другого, а когда ест или моет руки, порой испытывает настоящее отвращение.
Часто ли возникают проблемы с обонянием?
Это достоверно неизвестно. Но в одном из последних анализов имеющихся данных говорится о том, что в среднем это случается у половины заболевших европейцев и 17% пациентов в странах Азии.
Почему это вообще происходит?
Есть несколько теорий:
Доступ молекул, отвечающих за запах, к рецепторам, которые их воспринимают, может блокироваться из-за отека слизистой носа или избытка соплей. Это нередкая история при вирусных инфекциях, приводящих к насморку. Проблема с этой теорией в том, что аносмия и гипосмия развиваются даже у тех пациентов с ковидом, у кого нет насморка.
Нервные клетки, отвечающие за передачу информации о запахе, гибнут - и эта информации не поступает в мозг. Сомнения вызывает то, что обоняние у большой части пациентов возвращается быстрее, чем восстанавливаются нервные клетки. Кроме того, коронавирус не может зацепиться за нервные клетки и попасть в них, потому что у них нет тех специфичных "ворот" (то есть рецепторов), через которые он обычно попадает в клетки.
Вирус проникает более глубоко - уже в те части мозга, которые отвечают за восприятие запаха. В результате их работа нарушается, и запахи больше не чувствуются. Но, опять же, проблема в том, что такие повреждения не позволили бы большому количеству пациентов восстановиться быстро.
Повреждаются клетки, которые выполняют поддерживающую функцию в обонятельной системе. Они помогают тем нервным клеткам, которые участвуют в самом первом этапе восприятия запахов. В результате нервные клетки на время выходят из строя. Плюс этой теории в том, что у поддерживающих клеток есть необходимые рецепторы для нового коронавируса. Теоретически вирус через эти клетки может проникать и в те зоны мозга, которые отвечают за восприятие запахов, делая урон более масштабным.
Когда нервные клетки пытаются восстановиться и еще не работают так, как должны, может возникнуть паросмия, то есть искажение запахов, вплоть до тошнотворного. Но, надо признать, исследованию ее причин ученые уделяют гораздо меньше внимания.
Запахи пропадают надолго?
В среднем обоняние восстанавливается через восемь-девять дней. Но некоторым людям по каким-то причинам не везет - нормальное обоняние не возвращается к ним даже тогда, когда уходят все остальные симптомы. К сожалению, на самом деле мало что известно о том, ко всем ли возвращается возможность чувствовать запахи. В одном небольшом исследовании с участием 138 человек, проведенном в Италии, за пациентами наблюдали 60 дней (судя по всему, это рекордная продолжительность для исследования с прицелом на потерю обоняния). У большинства все в итоге было в порядке, однако у 15% сохранились небольшие отклонения, у 6% ситуация была хуже: они либо почти, либо вообще не чувствовали запахи.
А это лечится?
Мы не знаем. Людям, у которых обоняние пропадает по другим причинам, рекомендуют ждать, следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным, и по возможности тренироваться. В ряде исследований свою эффективность показал такой метод: люди каждый день нюхали то, что пахнет довольно сильно (им поочередно давали несколько запахов). В результате их состояние становилось лучше. Так как этот метод показал хоть какую-то эффективность и вряд ли он опасен, его рекомендуют использовать, если обоняние пропало после какой-то инфекции.
А можно поподробнее?
Да. Если вам интересны подробности, как проводить такие тренировки, их можно найти здесь (напомним, что онлайн-переводчики сейчас работают очень хорошо). Вот краткая версия:
Возьмите четыре закрытых подписанных контейнера, в которых есть разные сильно пахнущие вещества (обычно, как это и было в первом исследовании метода, для тренировок используется то, что пахнет лимоном, эвкалиптом, розой и гвоздикой).
Откройте, понюхайте и оцените по пятибальной шкале, насколько вы чувствуете каждый запах. Запишите результат с датой. Теперь вы знаете, откуда начинаете. Повторять записи можно лишь изредка, но так вы сможете замечать прогресс.
Два раза в день нюхайте содержимое контейнера 20 секунд. С небольшими перерывами сделайте так с каждым. Нюхайте внимательно, представляя объект, который пахнет соответствующе. Лучше держать контейнеры где-то на виду, чтобы не забывать об упражнениях.
Что делать, если запахи стали неприятными?
Что касается паросмии, то обычно рекомендуется в первую очередь устранять ее причину (например, заложенность носа или патологическую сухость во рту), но в случае с ковидом это, к сожалению, невозможно: специфического лечения до сих пор не существует, а паросмия может возникнуть и после того, как вирус уходит из организма.
Врачи используют также некоторые препараты, однако польза этих средств сомнительна, да и с юридической точки зрения в России назначать их небезопасно для докторов. В редких случаях пациентам с паросмией удаляют слизистую оболочку обонятельной области.
Можете посоветовать что-то еще?
Да. Не забудьте купить домой датчик дыма и детектор утечки газа.
Автор: Дарья Саркисян