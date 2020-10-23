Перевощиков рассказал о самом плохом сценарии, если вирус в Латвии выйдет из-под контроля
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Ситуация с Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться, тогда как в других странах Европы вирус стал неконтролируемым. В разговоре с порталом Apollo директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков прокомментировал нынешнюю ситуацию в стране, а также выразил свое мнение - каким может быть наихудший сценарий, если вирус в Латвии выйдет из-под контроля.
Вспышки Covid-19 в Латвии - виновны ли сами жители?
Перевощиков указал, что сейчас в Латвии число случаев заражения Covid-19 растет, что означает, что ситуация продолжает ухудшаться.
"Возникновение вспышек зависит от самих людей. Очень важно то, чтобы люди осознанно воспринимали значение профилактики, так как это приводит к неприятным ситуациям - если люди не соблюдают ограничения, вирус распространяется гораздо быстрее", - сказал эпидемиолог.
С весны рекомендации и ограничения не менялись. "Весной удалось вирус ограничить, но мы видим, что осенью Covid-19 распространяется гораздо быстрее.
Как должны действовать ответственные службы, если ситуация с Covid-19 резко ухудшится?
Перевощиков указал, что ограничения заново придумывать не будут, так как принцип борьбы с болезнью сохраняется.
"Большое значение будут иметь мероприятия по ограничению, что относится к каждому индивиду".
Эпидемиолог сказал, что продолжатся все имеющиеся мероприятия, связанные с обнаружением вспышек Covid-19 - связь с семейными врачами, самими зараженными, контактными лицами.
Эксперт рассказал, что все действия необходимо проводить одновременно, так как только таким образом можно эффективно бороться с более широким распространением вируса в обществе и в стране в целом.
Есть возможность, что будут снова введены новые ограничения, рассказал Перевощиков.
Перевощиков также отметил, что эффективным способом борьбы с вирусом может быть ограничение учебного процесса, так как это подтверждается в других странах.
"Конечно, наша цель - не допустить, чтобы такие ограничения были введены. В принципе, все зависит от самих людей", - пояснил эпидемиолог.
План действий, если Covid-19 в Латвии начнет распространяться неконтролируемо
Эксперт указал, что Министерство здравоохранения уже разработало план по борьбе с коронавирусом.
"Конечно, сложно установить один конкретный план действий, так как почти каждый день он корректируется - эпидемиологическая ситуация меняется быстро", - пояснил Перевощиков.
Эксперт отметил, что в случае, если будет запланировано ввести новые мероприятия по безопасности, сначала важно первые две недели провести наблюдения в конкретной сфере.
Кроме того, в этих случаях обязательно требование к, например, приспосабливанию к ситуации организаторов мероприятий.
"Не нужно закрывать все школы в стране, если вспышка Covid-19 произошла локально в одном месте. Первоочередно идем по шагу - сначала в карантин отправляются классы и только потом школы", - отметил эксперт.
"К сожалению, видно, что, например, в Испании, Чехии и Словении болезнь стала неконтролируемой, в результате чего план действий правительства нужно резко менять", - сказал Перевощиков.
Ситуация в Латвии
Эксперт указал, что пока что вирус в Латвии неконтролируемым не стал. "Наши статистические показатели на две трети ниже, чем в среднем среди стран Европы".
Латвия по-прежнему находится в группе тех стран, где распространение коронавируса контролируется, но ситуация может стать очень изменчивой.
"Нужно держать в уме факт, что болезнь распространяется молниеносно - одно мгновение и у нас вспышка", - рассказал Перевощиков.
Почему в Эстонии статистические показатели настолько хороши?
Эпидемиолог пояснил, что основная стратегия Латвии и Эстонии по борьбе с вирусом одинакова. "Ситуация с обнаружением случаев заражения, тестированием, установлением контактных лиц у нас одинакова".
"Единственное, что у нас еще не введено, а в Эстонии уже есть - это ограничение на торговлю алкоголем", - рассказал Перевощиков.
Он указал, что все-таки это не решающая вещь, так как в Латвии это не главный способ распространения вируса.
Там люди больше стараются соблюдать установленные профилактические мероприятия", - указал Перевощиков.
Культура масок для лица в Латвии
Как сказал эксперт, такая культура не образовалась ни в одной стране ЕС. "Это мероприятие по безопасности было забыто. Это новая реальность, но нужно время, чтобы это осознать," - сказал представитель SPKC.
Перевощиков указал, что этот метод подтвердили и ученые, которые провели бесчисленные исследования.
"Маски эффективны, они помогают победить вирус. Нет доказательств, что они наносят вред. Это только дезинформация и фейковые новости", - сказал эксперт.
Качество тестов. Почему с разницей в один день результат диаметрально противоположен?
"Если тест сделан методом полимеразных цепных реакций, то его цель - установить присутствие конкретного гена. Если в нем констатируется присутствие вируса, то понятно - тест положительный", - пояснил Перевощиков.
Эпидемиолог рассказал, что в случае, если результат оказывается более положительным, чем отрицательным, существует возможность того, что мазок был взят некачественно.
В таких случаях важно смотреть, есть ли у пациента симптомы.
Эксперт добавил, что вирус в организме человека может сохраняться до двух месяцев. "Это означает, что вирус еще есть в организме, но он не может распространяться, так как антитела начинают появляться уже через десять дней".
Каким может быть наихудший сценарий Covid-19 в этом сезоне?
"Эпидемиологически это трудно признать второй волной Covid-19, так как мы считаем, что вторая волна начинается тогда, когда вирус полностью пропал сам по себе", - пояснил Перевощиков.
Весной и летом вирус пропал, так как Латвия установила ограничения, которые помогли остановить распространение вируса.
"Как видно, вирус вернулся... Ограничения были смягчены, людям надоело думать о Covid-19 и была забыта серьезность инфекции", - рассказал эпидемиолог.
Представитель SPKC отметил, что в случае наихудшего сценария болезнь в Латвии может стать неконтролируемой и основательно повлияет на экономику государства.
"Сильнейшая опасность будет в случае, если больницы больше не смогут приниматься пациентов с Covid-19, так как количество койко-мест ограничено. Переполненные больницы не позволят другим людям получить медицинскую помощь, которая может быть им необходима", - рассказал Перевощиков.
Кроме того, опасно бы было, если бы Covid-19 быстро распространился среди работников сферы медицины. "Самое плохое то, что все чаще вирусом заражаются именно медики".
Также существует риск того, что медики могут заразить и пациентов, в результате чего могут заболеть люди, состояние здоровья которых критично", - сказал эпидемиолог.