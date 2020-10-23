Перевощиков рассказал о самом плохом сценарии, если вирус в Латвии выйдет из-под контроля

Ситуация с Covid-19 в Латвии продолжает ухудшаться, тогда как в других странах Европы вирус стал неконтролируемым. В разговоре с порталом Apollo директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков прокомментировал нынешнюю ситуацию в стране, а также выразил свое мнение - каким может быть наихудший сценарий, если вирус в Латвии выйдет из-под контроля.

Вспышки Covid-19 в Латвии - виновны ли сами жители?

Перевощиков указал, что сейчас в Латвии число случаев заражения Covid-19 растет, что означает, что ситуация продолжает ухудшаться.

"Возникновение вспышек зависит от самих людей. Очень важно то, чтобы люди осознанно воспринимали значение профилактики, так как это приводит к неприятным ситуациям - если люди не соблюдают ограничения, вирус распространяется гораздо быстрее", - сказал эпидемиолог.

С весны рекомендации и ограничения не менялись. "Весной удалось вирус ограничить, но мы видим, что осенью Covid-19 распространяется гораздо быстрее.

Вера людей в вирус такова, какова она есть... Число дезинформированных и скептически настроенных жителей продолжает расти, что точно влияет на борьбу с болезнью".

Как должны действовать ответственные службы, если ситуация с Covid-19 резко ухудшится?

Перевощиков указал, что ограничения заново придумывать не будут, так как принцип борьбы с болезнью сохраняется.

"Большое значение будут иметь мероприятия по ограничению, что относится к каждому индивиду".

Эпидемиолог сказал, что продолжатся все имеющиеся мероприятия, связанные с обнаружением вспышек Covid-19 - связь с семейными врачами, самими зараженными, контактными лицами.

"Важно будет соблюдать и социальное дистанцирование на рабочих местах и публичных мероприятиях, так как мы констатировали, что вирус особенно распространяется именно в таких местах", - пояснил Перевощиков.

Эксперт рассказал, что все действия необходимо проводить одновременно, так как только таким образом можно эффективно бороться с более широким распространением вируса в обществе и в стране в целом.

Есть возможность, что будут снова введены новые ограничения, рассказал Перевощиков.

"Проведены исследования, которые подтвердили, что эффективные меры безопасности связаны с ограничением предпринимательской сферы".

Перевощиков также отметил, что эффективным способом борьбы с вирусом может быть ограничение учебного процесса, так как это подтверждается в других странах.

"Конечно, наша цель - не допустить, чтобы такие ограничения были введены. В принципе, все зависит от самих людей", - пояснил эпидемиолог.

План действий, если Covid-19 в Латвии начнет распространяться неконтролируемо

Эксперт указал, что Министерство здравоохранения уже разработало план по борьбе с коронавирусом.

"Конечно, сложно установить один конкретный план действий, так как почти каждый день он корректируется - эпидемиологическая ситуация меняется быстро", - пояснил Перевощиков.

Эксперт отметил, что в случае, если будет запланировано ввести новые мероприятия по безопасности, сначала важно первые две недели провести наблюдения в конкретной сфере.

"Если эффект есть, то ограничения можно смягчить, если эффекта нет - усилить", - отметил представитель SPKC.

Кроме того, в этих случаях обязательно требование к, например, приспосабливанию к ситуации организаторов мероприятий.

"Не нужно закрывать все школы в стране, если вспышка Covid-19 произошла локально в одном месте. Первоочередно идем по шагу - сначала в карантин отправляются классы и только потом школы", - отметил эксперт.

"К сожалению, видно, что, например, в Испании, Чехии и Словении болезнь стала неконтролируемой, в результате чего план действий правительства нужно резко менять", - сказал Перевощиков.

Ситуация в Латвии

Эксперт указал, что пока что вирус в Латвии неконтролируемым не стал. "Наши статистические показатели на две трети ниже, чем в среднем среди стран Европы".

Латвия по-прежнему находится в группе тех стран, где распространение коронавируса контролируется, но ситуация может стать очень изменчивой.

"Нужно держать в уме факт, что болезнь распространяется молниеносно - одно мгновение и у нас вспышка", - рассказал Перевощиков.

Почему в Эстонии статистические показатели настолько хороши?

Эпидемиолог пояснил, что основная стратегия Латвии и Эстонии по борьбе с вирусом одинакова. "Ситуация с обнаружением случаев заражения, тестированием, установлением контактных лиц у нас одинакова".

"Единственное, что у нас еще не введено, а в Эстонии уже есть - это ограничение на торговлю алкоголем", - рассказал Перевощиков.

Он указал, что все-таки это не решающая вещь, так как в Латвии это не главный способ распространения вируса.

"Главное различие, почему у Эстонии лучше получается ограничить Covid-19 - отношение людей.

Там люди больше стараются соблюдать установленные профилактические мероприятия", - указал Перевощиков.

Культура масок для лица в Латвии

Как сказал эксперт, такая культура не образовалась ни в одной стране ЕС. "Это мероприятие по безопасности было забыто. Это новая реальность, но нужно время, чтобы это осознать," - сказал представитель SPKC.

"Считаю, что ситуация с использованием масок для лица в Латвии должна улучшиться, так как все ясно - они эффективны", - отметил эпидемиолог.

Перевощиков указал, что этот метод подтвердили и ученые, которые провели бесчисленные исследования.

"Маски эффективны, они помогают победить вирус. Нет доказательств, что они наносят вред. Это только дезинформация и фейковые новости", - сказал эксперт.

Качество тестов. Почему с разницей в один день результат диаметрально противоположен?

"Если тест сделан методом полимеразных цепных реакций, то его цель - установить присутствие конкретного гена. Если в нем констатируется присутствие вируса, то понятно - тест положительный", - пояснил Перевощиков.

Эпидемиолог рассказал, что в случае, если результат оказывается более положительным, чем отрицательным, существует возможность того, что мазок был взят некачественно.

В таких случаях важно смотреть, есть ли у пациента симптомы.

"Если симптомы есть, то довольно понятно, что лицо заразилось коронавирусом. Если все-таки тест положительный и симптомов нет, то надо исследовать, активен ли еще вирус", - пояснил Перевощиков.

Эксперт добавил, что вирус в организме человека может сохраняться до двух месяцев. "Это означает, что вирус еще есть в организме, но он не может распространяться, так как антитела начинают появляться уже через десять дней".

Каким может быть наихудший сценарий Covid-19 в этом сезоне?

"Эпидемиологически это трудно признать второй волной Covid-19, так как мы считаем, что вторая волна начинается тогда, когда вирус полностью пропал сам по себе", - пояснил Перевощиков.

Весной и летом вирус пропал, так как Латвия установила ограничения, которые помогли остановить распространение вируса.

"Как видно, вирус вернулся... Ограничения были смягчены, людям надоело думать о Covid-19 и была забыта серьезность инфекции", - рассказал эпидемиолог.

Представитель SPKC отметил, что в случае наихудшего сценария болезнь в Латвии может стать неконтролируемой и основательно повлияет на экономику государства.

"Сильнейшая опасность будет в случае, если больницы больше не смогут приниматься пациентов с Covid-19, так как количество койко-мест ограничено. Переполненные больницы не позволят другим людям получить медицинскую помощь, которая может быть им необходима", - рассказал Перевощиков.

Кроме того, опасно бы было, если бы Covid-19 быстро распространился среди работников сферы медицины. "Самое плохое то, что все чаще вирусом заражаются именно медики".

"Если в больницах не хватает работников, то не будет никого, кто мог бы оказать медицинскую помощь.