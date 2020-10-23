"Я же женщина". Тихановская о смене имиджа, "трудностях" с ребенком и знакомстве с мужем

Знакомство с мужем

ФОТО: скриншот с youtube.com

Как рассказывает Светлана, она просто пришла в ночной клуб с подругой. Тогда они были "бедные студентки":

"В понедельник. Потому что в понедельник вход бесплатный. Пришли, людей мало. Сидим, попиваем что-то. Подходят молодые люди", - рассказала Тихановская. Одним из молодых людей был Сергей. Девушки рассказали, почему пришли в понедельник, а не в субботу. Им принесли пригласительные*, девушки уехали радостные, что "потусят".

​*После окончания ВУЗА Сергей Тихановский решил заняться бизнесом. У него был свой ночной клуб в Мозыре.

"А уже на следующий день он каким-то образом, непонятно через кого, узнал про мою ближайшую подругу и передал через нее, что он хотел бы пригласить меня на свидание. На следующий вечер. Сказал, где он будет меня ждать. Он мне понравился, я пошла. И все. С тех почти не расставались", - поделилась Светлана.

На вопрос, чем зацепил ее Сергей она шутливо ответила:

"Он же у меня красавчик. Это первое. Он очень самоуверенный, наглый". 20

По признании Тихановской, муж был единственным добытчиком в семье: он много уезжал и работал. Но надолго не мог, так как "очень любит детей".

"Трудности" с ребенком

ФОТО: скриншот с youtube.com

Зашел разговор и том, как выглядел день Светланы до всей истории, когда муж решил идти на выборы:

"Утром проснулась, детей отправила в сад, школу. Домашние дела. Я уже в этом году почувствовала, что уже могу выходить на работу и я начала готовиться. (...) Уже надо было определяться, потому что очень долгое время не работала".

Ирина спросила, почему: декрет или ребенку нужен был какой-то особый уход?

"Особый уход за ребенком, скажем так. (...) Это, как говорил Иван Охлобыстин в одном фильме, - это "временные трудности"*.

*Кратко о сюжете "временных трудностей": у главного героя - ребенка - была врождённая болезнь - детский церебральный паралич. Отец мальчика решил относиться к нему как к здоровому человеку. "Ты не больной - у тебя временные трудности".

"Не совсем про мою, но со всем справились", - в то же время отметила Тихановская, говоря о том, та же ли это история как в фильме.

Звонок мужу в тюрьму

Светлана призналась, что звонок был очень неожиданным. В тот момент, в Литве был женский марш, к которому она присоединилась. После него Светлане позвонили друзья, которые сообщили, что Сергей скоро ей позвонит.

Разговора Светланы Тихановской с мужем Сергеем по телефону из СИЗО, фрагмент из разговора:

По признанию Светланы, ясно было, что Сергей был не один: не на все вопросы он мог ответить, а также не все - задать.

Ирина спросила, почему Тихановская так и не призналась ему в любви. Светлана подчеркнула, что это не так:

"Ну это же был маленький кусочек. Мы поговорили о детях, о нас, о том, может уже встречать. А он просто молчит. И что мне ему рассказывать о том, какая у нас погода? О чем? Человек там. А мы здесь сражаемся за то, чтобы все изменилось. Чтобы он почувствовал, что его не бросили. Ему, конечно, нужны были эти слова поддержки. Именно от меня. Так получилось, что я на этом месте. Он мне звонит. О птичках поговорить? А как? (...) А я сказала (что любит его - Прим. ред). Только зачем это выкладывать?"

О смене имиджа

ФОТО: скриншот с youtube.com

Ирина отметила, что имидж Тихановской изменился: от одежды - до макияжа. Тизанвоская призналась, что раньше никогда не красилась, потому что "некуда было". А теперь нужно - камеры, встречи. Красится Светлана сама. Она была на мастер-классе, но, по ее словам, тут дело времени.

Что касается одежды, ей помогла девушка, которая попала на съемки одного из обращений. Она спросила у Светланы "можно ли помочь таким образом":

- с улыбкой ответила Светлана.