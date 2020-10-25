Все препараты против ковида провалились в клиническом исследовании под эгидой ВОЗ, даже ремдесивир

Финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, 8 октября, и там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7% на 15-й день и с 15,2 до 11,4% на 29-й день.

Исследование ВОЗ говорит о том, что от ремдесивира, похоже, толку нет - либо его очень мало

И вот как гром среди ясного неба 15 октября были опубликованы промежуточные данные исследования "Солидарность" (SOLIDARITY), которое проводится ВОЗ начиная с марта 2020 года ("Медуза" писала о начале исследования и препаратах, которые в нем участвуют). В исследовании до 4 октября приняло участие 11 330 человек, из которых 2750 получили ремдесивир, 954 - гидроксихлорохин, 1411 - комбинацию лопинавира и ритонавира ("Калетру"), 2063 - интерферон-бета 1а, 4088 - плацебо.

Разочаровывающая новость: ни одно из лекарств не показало превосходства над плацебо ни по смертности, ни по скорости излечения, ни по длительности госпитализации. От гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона никто ничего и не ожидал - про первые два препарата все стало окончательно понятно еще в июле, тогда же было остановлено дозирование ими в рамках исследования. А вот от ремдесивира явно ожидали большего. Но заключение гласит, что полученные данные несовместимы с гипотезой значимого влияния препарата на смертность. Проще говоря, если от ремдесивира и может быть какая-то польза при ковиде, то очень небольшая.

Компания Gilead, разработчик препарата, выпустила пресс-релиз, в котором критикует результаты "Солидарности", обращая внимание на то, что, во-первых, публикация вышла в виде препринта, то есть пока не прошла независимого рецензирования; а во-вторых, на то, что исследование было открытым (то есть пациенты и врачи знали, какой препарат кто получает). Авторы публикации, в свою очередь, замечают, что на такой параметр, как смертность, открытость исследования существенно влиять не должна. К тому же отметим уже от себя, что ситуация, когда ослепление работает в пользу препарата, бывает очень редко - обычно наоборот, в открытом исследовании кажется, что препарат работает, а в ослепленном эффект пропадает. Поэтому эксперты сходятся во мнении, что шансы на то, что эффект ремдесивира реален, после таких результатов малы.

Оставшаяся неопределенность с ремдесивиром теперь ограничена лишь тем, помогает ли он хотя бы чуть-чуть или не помогает совсем. Исследование "Солидарность" продолжается и набирает по 2000 человек в месяц, они будут получать ремдесивир, моноклональные антитела и другие методы терапии, заслуживающие внимания. Изучается ремдесивир и в нескольких исследованиях в комбинации с другими препаратами. Например, в сентябре компания Eli Lilly выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что сочетание ремдесивира и барицитиниба (противовоспалительный препарат, недавно зарегистрированный против ревматоидного артрита) немного снижает время до выздоровления. Однако пресс-релиз - это все-таки не полноценная статья и даже не препринт, и детали исследования пока недоступны.