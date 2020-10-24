Председателем ЧСР повторно избран Америкс. Он жалуется на дискриминацию

Он переизбран председателем партии на следующие два года. Америкс был единственным кандидатом на эту должность.

После избрания Америкс поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие. Политик подчеркнул, что ЧСР уже представлена в Рижской думе и Европарламенте, но он хочет, чтобы партия была представлена и в Сейме.

Америкс заявил, что партия должна активно искать партнеров для сотрудничества, чтобы принять участие в выборах в Сейм в 2022 году.

Политик считает, что без партнеров участие ЧСР в выборах в Сейм будет невозможно. Ведь партии, избранные в Сейм, получают государственное финансирование, а региональные партии, в том числе ЧСР, - нет. По словам Америкса, эта норма является дискриминирующей.

Кроме того, на сегодняшнем съезде партии было принято решение внести изменения в устав ЧСР, сократив количество членов правления партии с 21 до 15. По словам Америкса, это необходимо для того, чтобы правление партии принимало решения более оперативно и эффективно.

В состав нового правления партии избраны депутаты Рижской думы Юрис Радзевич, Олег Буров, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс, Яков Рафальсон, а также Рудите Лейтена, Марек Гайлитис, Аусма Цимдиня, Наталия Абола, Диана Новицка, Петр Харламов, Агрис Америкс, Айна Крукле и Роман Алиев.

Члены партии также избрали ревизионную комиссию в составе пяти человек.

Андрис Америкс родился 5 марта 1961 в Юрмале. Получил образование на факультете автоматики, позже - на экономическом. Работал на Рижском экспериментальном заводе технологического оборудования. В 1991-95 годах был президентом фирмы Letonija, с 1993 - председателем открытого общественного фонда Sadarbība.