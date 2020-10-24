Дом в центре Риги признан аварийным

Комиссия Рижской думы по деградации зданий отнесла здание на улице Александра Чака 34 к постройкам в неудовлетворительном состоянии категории B и применила к его владельцам повышенную ставку налога на недвижимость, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Рижской думы.
Муниципалитет пояснил, что здание в неудовлетворительном состоянии категории B - постройка, представляющая опасность для людей в потенциально опасном техническом состоянии, в котором были выявлены явно обветшалые строительные конструкции, использовалась защитная сетка или аналогичное решение на фасаде здания или других внешних конструкциях, есть поломки в кровельном покрытии и системе отвода дождевой воды. На стенах здания или на цокольном этаже есть трещины и общее неудовлетворительное состояние.
Комиссия по деградации зданий отметила, что жилой дом является памятником архитектуры местного значения и принадлежит пяти совладельцам. Дом расположен на участке площадью 394 квадратных метра. Департамент имущества Рижской думы неоднократно обращался к совладельцам с просьбой начать ремонт фасада здания, однако ответа не последовало.
На заседании комиссии по деградации зданий также было принято решение исключить из списка зданий в неудовлетворительном состоянии постройки, которые сейчас ремонтируются. Например, постройку на улице Дзирнаву 1. В настоящее время реставрирован фасад здания, с его элементов снята защитная сетка.
У многоэтажного здания на улице Антонияс 13, которое в ноябре 2018 года было классифицировано как деградирующее, в настоящее время отремонтирован исторический фасад, и устранены недостатки в обслуживании здания. Одноэтажное каменное здание на улице Барона, 130 также было исключено из списка, так как владельцы восстановили его фасад и предотвратили дальнейшую деградацию.