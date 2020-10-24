Дом в центре Риги признан аварийным

Муниципалитет пояснил, что здание в неудовлетворительном состоянии категории B - постройка, представляющая опасность для людей в потенциально опасном техническом состоянии, в котором были выявлены явно обветшалые строительные конструкции, использовалась защитная сетка или аналогичное решение на фасаде здания или других внешних конструкциях, есть поломки в кровельном покрытии и системе отвода дождевой воды. На стенах здания или на цокольном этаже есть трещины и общее неудовлетворительное состояние.

Комиссия по деградации зданий отметила, что жилой дом является памятником архитектуры местного значения и принадлежит пяти совладельцам. Дом расположен на участке площадью 394 квадратных метра. Департамент имущества Рижской думы неоднократно обращался к совладельцам с просьбой начать ремонт фасада здания, однако ответа не последовало.

На заседании комиссии по деградации зданий также было принято решение исключить из списка зданий в неудовлетворительном состоянии постройки, которые сейчас ремонтируются. Например, постройку на улице Дзирнаву 1. В настоящее время реставрирован фасад здания, с его элементов снята защитная сетка.