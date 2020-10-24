Самоизоляция туристов не пугает: еще два чартерных рейса запланированы на выходные

17 октября Tez Tour в сотрудничестве с кипрской национальной авиакомпанией Cyprus Airways впервые запустил программу чартерных рейсов из Риги в Ларнаку. Когда в минувшую субботу полностью заполненный рейс вылетел в солнечную страну, она еще была в так называемом зеленом списке. Но сегодня вечером стало известно, что по прибытии пассажирам придется еще две недели провести дома.

"На Кипре мы наблюдаем рост заболеваемости - 141,1 случая. В Латвии - 82,7. Наша текущая политика такова - по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше, необходимо пройти самоизоляцию", - сказал представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Однако оказалось, что даже необходимость самоизоляции не пугает латвийских путешественников. В эти выходные запланированы рейсы из Риги как на Кипр, так и на принадлежащий Греции остров Крит. На каждом рейсе около 150 пассажиров, рассказывает Латвийская ассоциация туристических агентств и операторов.

"Те, кто уверен в себе и не боится (я скажу это слово - "не боятся"), знают, что могут позволить себе самоизоляцию - да, те едут! Бизнес остановился. Это не бизнес! Но желание людей путешествовать, отдыхать, сменить обстановку - это не остановить", - говорит Инга Каваца, глава Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов.