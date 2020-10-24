Кто убил Беника и Юрия? Би-би-си разбирает видео с расстрелом пленников в Карабахе

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Автоматы на линии фронта в Карабахе Reuters

На прошлой неделе в соцсетях появились видеозаписи, на которых могут быть запечатлены военные преступления, совершенные в Нагорном Карабахе, где идет война между азербайджанскими и армянскими силами.

Две видеозаписи показывают момент пленения азербайджанскими военными двух армян и, предположительно, момент их расстрела.

(Внимание: статья содержит детали, которые могут шокировать некоторых читателей.)

Армянские власти идентифицировали погибших как Беника Акопяна, 1947 года рождения, и Юрия Адамяна, 1995 года рождения. В Азербайджане видеозаписи назвали подделкой.

Новая война в Карабахе началась 27 сентября. Объявленное в субботу 10 октября, а затем снова в воскресенье 18 октября перемирие пока не вступило в силу. Бои продолжились на нескольких участках фронта, а десятки мирных жителей по обе стороны линии фронта стали жертвами обстрелов или вынуждены покидать свои дома.

В соцсетях появляются фотографии и видео военнопленных, а также тел погибших солдат противника. Однако эти две видеозаписи — единственное известное на данный момент свидетельство преднамеренного убийства военнопленных.

Би-би-си изучила несколько видеозаписей, которые распространяются в соцсетях под видом убийств пленных в этой войне. Однако лишь в случае двух видео с армянскими пленными можно с уверенностью говорить о характере происходящего.

Один разошедшийся в соцсетях ролик выдается за видео убийства азербайджанского военнопленного от рук армянских военных, однако на самом деле является эпизодом из криминальной жизни России, впервые опубликованным в 2013 году.

В случае других записей не хватает деталей для их верификации.

Изученные Би-би-си ролики были опубликованы в анонимном русскоязычном проазербайджанском канале в "Телеграме" в четверг 15 октября. На первом видео, предположительно, видно, как азербайджанские военнослужащие берут в плен двух армян — Беника Акопяна и Юрия Адамяна.

Голос мужчины за кадром по-русски (с сильным акцентом) говорит им поднять руки вверх и идти к нему. Он также обращается к солдатам с оружием на азербайджанском языке и просит их не бить пленных.

Молодой пленник, Юрий Адамян, снимает шлем, разгрузку и камуфляжную куртку, а затем поднимает руки вверх и выходит из кадра.

На Бенике Акопяне тоже камуфляжная куртка, однако нельзя с уверенностью сказать, что он тоже был солдатом. Видео запечатлело, как солдаты толкают его на землю и он стонет от боли.

Второе видео предположительно показывает момент расстрела Адамяна и Акопяна.

Судя по кадрам, руки пленников связаны. На их плечах — флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Они сидят на ступенях и едва двигаются. Голос за кадром отдает приказ: "Цельтесь в голову!" Раздаются выстрелы, и тела мужчин падают на землю.