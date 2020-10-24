На Закюсале поймали лося: он добрался туда по железнодорожному мосту

LTV сообщает, что лось, которому удалось сбежать несколько дней назад, на этот раз не ускользнул от службы спасения. Его поймали на Закюсале и отвезли в лес недалеко от Лиепаи.

Alnis, kurš šonedēļ pastaigājās pa Rīgas centru un bija ieklīdis dzelzceļa sliežu ceļā, notverts un nogādās Liepājas puses mežos. @ugunsdzeseji un @Valsts_policija apstiprina, ka šodien Zaķusalā notvertas dzīvnieks , ir tas pats, kuram pirms dažām dienām izdevās aizmukt. pic.twitter.com/mcmWlMsvDE — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 24, 2020

Как уже сообщалось, во вторник, 20 октября, около 8:20 в полицию поступила информация о том, что лось находится в парке Гризинькалнс и движется в сторону центра. Позже животное было замечено бегущим по железнодорожному мосту.