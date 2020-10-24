Химики нашли остатки ракетного топлива на месте гибели животных на Камчатке

Специалисты Аналитического центра МГУ обнаружили в пробах воды, отобранных на Камчатке, вещества, которые образуются при разложении высокотоксичного гептила - компомнента ракетного топлива, сообщает YouTube-канал "Редакция".
Пробы воды в Авачинской бухте были взяты еще в сентябре этого года, когда местные серферы рассказали об изменении цвета воды и запаха на Халактырском пляже. Они также жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия.
В пробах воды обнаружены два вещества, которые образуются при разложении гептила, что также подтверждается письменным отчетом лаборатории химического факультета МГУ. Однако, чтобы полностью подтвердить эту теорию, ученые предложили сделать дополнительное взятие проб. Эксперты не оценили, могло ли топливо вызвать отравление, описанное серферами.
Видео: "Отравление Камчатки: новые результаты" на канале "Редакция"
Ранее тест, проведенный по заказу Greenpeace, не выявил следов гептила в воде. Власти также сообщили об отсутствии следов ракетного топлива. В "Редакции" отмечают, что ранее не сообщалось о самом топливе, а о следах его разрушения.