Химики нашли остатки ракетного топлива на месте гибели животных на Камчатке

Пробы воды в Авачинской бухте были взяты еще в сентябре этого года, когда местные серферы рассказали об изменении цвета воды и запаха на Халактырском пляже. Они также жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия.

В пробах воды обнаружены два вещества, которые образуются при разложении гептила, что также подтверждается письменным отчетом лаборатории химического факультета МГУ. Однако, чтобы полностью подтвердить эту теорию, ученые предложили сделать дополнительное взятие проб. Эксперты не оценили, могло ли топливо вызвать отравление, описанное серферами.

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