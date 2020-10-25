Срок ультиматума истек. Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени - "Народный ультиматум". Также был заявлен и митинг в поддержку Александра Лукашенко, однако накануне его отменили. К вечеру воскресенья стало известно, что Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси. RUS TVNET собрал главное о событиях в соседнем государстве.