Пн, 26.10.2020
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Эдгар Fresh, YouTube-блогер
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Срок ультиматума истек. Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси

Минск, 25.10.2020

ФОТО: Reuters/Stringer/Scanpix

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени - "Народный ультиматум". Также был заявлен и митинг в поддержку Александра Лукашенко, однако накануне его отменили. К вечеру воскресенья стало известно, что Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси. RUS TVNET собрал главное о событиях в соседнем государстве. 

  • В столице Беларуси Минске на очередную акцию протеста вышли десятки тысяч людей. Она стала одной из самых массовых за последние два месяца.
  • Власти ответили вполне традиционно - в городе была военная и милицейская техника; не работали станции столичного метро, были перебои в интернете.
  • После окончания шествия в Минске силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один человек ранен резиновой пулей в живот.
  • Правозащитный центр "Весна" сообщил о более 100 задержанных в Бресте, Лиде, Гродно и других городах. Милиция применяла дубинки и слезоточивый газ.
  • 25 октября - день, когда истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - в случае не выполнения требований, в стране должна начаться широкая забастовка.
  • Вечером воскресенья Тихановская объявила, что 26 октября в Беларуси начинается общенациональная забастовка.

Напомним, условия, названные Светланой Тихановской, при которых забастовка бы отменилась:

  1. Отставка Александра Лукашенко;
  2. Прекращение милицейского насилия;
  3. Освобождение всех политзаключенных.

"Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие - единственное, на что он способен. Взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов - это не сила", - заявила Тихановская в своем Telegram-канале.

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