Трогательно! Бывшие школьники поздравили свою учительницу с 99-летием

В субботу, 24 октября, Зузанна Дзинтаре, преподаватель и автор первой книги по органической химии на латышском языке, отметила свое 99-летие. Чтобы поздравить учительницу, из Валмиеры в столицу приехали ее бывшие ученики, сообщает Panorāma.
"Она была для нас не только учителем и воспитателем, но и действительно как мать для нас. И еще она была примером, какой должна быть женщина. Как в плане манер, одежды, так и в плане речи", - отмечает бывшая студентка Мудите Вирза.
Сама Зузанна была до слез тронута таким сюрпризом.
"Я очень благодарна своим бывшим студентам за их любовь и за этот большой сюрприз, который они мне приготовили.
Большое спасибо. Я уже не ожидала ничего подобного в своей жизни, не думала, что могла такого дождаться", - говорит Дзинтаре.