Подземный поселок в Австралии: почему люди предпочитают там жить?

В Кубер-Педи живут 3500 человек, и примерно 60% из них живут под землей, пишет Metro. Город выглядит как увядший оазис посреди пустыни, однако вся жизнь кипит именно под землей.

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Городок появился в далеком 1915 году - в то время люди как сумасшедшие искали золото, однако на этой территории золотоискателям удалось найти ряд других ценных драгоценных металлов. Посреди пустыни люди нашли богатые залежи опала, однако добыть этот драгоценный камень не было легко. В летний сезон температура воздуха в австралийской пустыне может достигать 35-40 градусов Цельсия. Кроме того, для нее характерны песчаные бури. Чтобы облегчить работу, искатели ценных материалов создали подземные шахты, в которых затем оборудовали небольшие комнатки для ночлега. Под землей температура в помещении была значительно ниже, и была возможность без проблем делать работать в них.

ФОТО: Wikimedia Commons

Со временем шахты расширили и создали различные подземные пещеры, даже капеллу и бар. И в наши дни это является одним из крупнейших в мире рудников опала - 95% имеющихся в продаже опалов идут именно из подземного поселка Кубер-Педи. Сейчас поселок тянется на пять тысяч километров, в нем примерно 70 опаловых месторождений.

Номер в подземной гостинице ФОТО: Shutterstock

Поселок Кубер-Педи находится в нескольких подземных жилых домах, где обитают шахтеры и их семьи, а также находятся несколько гостиниц и ресторанов. В городе есть и церковь, сувенирная лавка, несколько музеев, казино и, конечно, бар. Все здания оборудованы специальной системой вентиляции и вентиляционной шахтой, поставляющей свежий воздух и регулирующей температуру помещений.

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