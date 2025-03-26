Актер Андрис Берзиньш объяснил, почему не пришел на похороны матери

Уже тогда высказывалось предположение, что виной тому могут быть натянутые отношения с родственниками и близкими. Берзиньш подтвердил это журналу Kas Jauns.

Он заявил, что похороны матери были для него очень болезненным переживанием, но отношения с семьей оставались слишком напряженными, чтобы он мог с ними увидеться. Также его здоровье и плотный график не позволили этого сделать. Он отправил венок на церемонию похорон через своего юриста.

"Юрист сказал: было видно, что некоторые из гостей на прощании были в боевом настроении, ожидая появления Андриса, и вполне вероятно - словесно или даже физически - набросились бы на него. [...] Кроме того, у Андриса на следующий день был распроданный концерт, он не мог позволить себе скандал и шумиху. У него уже до осени запланирована целая серия концертов, и мы не можем ими рисковать!" - сказала подруга артиста Инесе.

Андрис избегает вдаваться в подробности семейных проблем, но рассказал, что в настоящее время у него конфликт с братом Гиртом. Кроме того, имеют место нежелание видеться с бывшей женой Ленвией Силе и ощутимый разрыв в отношениях с дочерью Марией.

"Моя дочь даже не позвонила, чтобы поздравить меня с Рождеством, днем рождения или именинами. Я никогда не видел своего внука, которому уже три года", - вздыхает Андрис. Он не скрывает, что до сих пор не знает, где похоронена его мать после кремации.

Полный текст интервью читайте в номере журнала Kas Jauns от 25 марта.

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