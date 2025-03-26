В феврале появились сообщения, что актер Андрис Берзиньш не присутствовал на похоронах своей матери. Теперь он объясняет почему.
Актер Андрис Берзиньш объяснил, почему не пришел на похороны матери
Уже тогда высказывалось предположение, что виной тому могут быть натянутые отношения с родственниками и близкими. Берзиньш подтвердил это журналу Kas Jauns.
Он заявил, что похороны матери были для него очень болезненным переживанием, но отношения с семьей оставались слишком напряженными, чтобы он мог с ними увидеться. Также его здоровье и плотный график не позволили этого сделать. Он отправил венок на церемонию похорон через своего юриста.
"Юрист сказал: было видно, что некоторые из гостей на прощании были в боевом настроении, ожидая появления Андриса, и вполне вероятно - словесно или даже физически - набросились бы на него. [...] Кроме того, у Андриса на следующий день был распроданный концерт, он не мог позволить себе скандал и шумиху. У него уже до осени запланирована целая серия концертов, и мы не можем ими рисковать!" - сказала подруга артиста Инесе.
Андрис избегает вдаваться в подробности семейных проблем, но рассказал, что в настоящее время у него конфликт с братом Гиртом. Кроме того, имеют место нежелание видеться с бывшей женой Ленвией Силе и ощутимый разрыв в отношениях с дочерью Марией.
"Моя дочь даже не позвонила, чтобы поздравить меня с Рождеством, днем рождения или именинами. Я никогда не видел своего внука, которому уже три года", - вздыхает Андрис. Он не скрывает, что до сих пор не знает, где похоронена его мать после кремации.
Полный текст интервью читайте в номере журнала Kas Jauns от 25 марта.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!