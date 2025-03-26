Видео Баскетболист Айгар Шкеле в ТВ-передаче довел свою жену до слез

"Возможно, я недостаточно благодарил тебя лично, но ты знаешь, что я ценю все, что ты делаешь и делала для нашего благополучия, путешествуя со мной, чтобы я не был один и мог быть со своими детьми, видеть, как они растут, и проводить время вместе".