В программе Zilonis studijā на канале TV3 баскетболист Айгар Шкеле обратился по видеосвязи к своей жене Беате Катрине Зелтине-Шкеле, чтобы поблагодарить ее за все, что она сделала для них двоих и всей их семьи.
Видео ⟩ Баскетболист Айгар Шкеле в ТВ-передаче довел свою жену до слез
Свое обращение к жене Айгар начал так:
"Возможно, я недостаточно благодарил тебя лично, но ты знаешь, что я ценю все, что ты делаешь и делала для нашего благополучия, путешествуя со мной, чтобы я не был один и мог быть со своими детьми, видеть, как они растут, и проводить время вместе".
Пока Айгар говорит, глаза Беате Катрины наполняются слезами.
"Я хотел бы публично поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделала. Я очень ценю это! [...] Огромное тебе спасибо!" - сказал спортсмен.
После этого Беате Катрина поделилась фотографиями с шоу в своем Instagram-аккаунте.
Романтические отношения пары начались в 2014 году. У них двое детей - сын Адриан и дочь Шарлоте. В августе 2020 года пара обручилась, а 21 июня 2023 года они поженились.
Видео: Айгар Шкеле благодарит свою супругу
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