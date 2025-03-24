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Вышел на пробежку и скончался на месте. Инга из Талси рассказывает о смерти своего мужа

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Фото: Zilonis studijā

Пациенты с заболеваниями сердца с каждым годом становятся все моложе. Смерть может настичь мужчин и в самом расцвете сил... Инга Претиче из Талси год назад внезапно потеряла своего спутника жизни и поделиться своей историей с ТВ-шоу.

Муж Инги Андрис год назад отправился на вечернюю пробежку, но так и не вернулся домой. Причина смерти – остановка сердца. Андриса было уже не спасти. "Он умер на месте", — рассказывает Инга в ток-шоу Zilonis studijā ("Слон в студии"). "Как обычно, он после ужина вышел на свою ежевечернюю получасовую пробежку и не вернулся домой".


Самое страшное, что такого поворота событий нельзя было ни ожидать, ни предвидеть, ведь муж активно занимался спортом и вел здоровый образ жизни. "Он бегал, вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь, не курил, работал, хорошо отдыхал и не болел", — рассказывает Инга о стиле жизни своего мужа. У мужчины не было никаких явных проблем со здоровьем, и он никогда не говорил, что плохо себя чувствует, испытывает тяжесть в груди или что-то еще.

Муж Инги не проходил медицинские обследования. "Я думаю, что общество в целом принято, что к врачу следует идти только тогда, когда вы плохо себя чувствуете", — говорит Инга. После внезапного ухода мужа в мир иной Инга перестала бегать. "Потому что последние два раза я задыхалась, казалось, что мое сердце просто не выдерживает, я чувствовала, как сдавливает грудную клетку", — рассказывает женщина.

Больше об этом смотрите в передаче тем смотрите в передаче  Zilonis studijā.

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