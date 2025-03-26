"Не осмелилась бы исполнять с кем-то другим": Гаранча о работе с Паулсом и публике

29 июня Элина Гаранча вместе с сопрано из Румынии Юлией Марией Дан и лирическим тенором австралийско-китайского происхождения Канг Вангом поднимутся на сцену концертного зала "Дзинтари". Этот проект поддерживает Юрмальская дума.

Концерт при поддержке Юрмальской думы организует компания Art Forte. В 2025 году Art Forte отмечает свое 20-летие громкими проектами. В интервью TVNET+ директор компании Юлия Лочмеле рассказала про невероятный наплыв в Юрмалу знаменитостей и их многочисленных друзей со всего мира.

Говоря о дружбе с Раймондом Паулсом, Элина Гаранча утверждает, что знакома с Маэстро давно: "Я его очень хорошо знаю, еще с детства. Поэтому наше сотрудничество, скажем так, в профессиональном плане, вышло на первый план гораздо позже".

Видео: Фрагмент интервью с Элиной Гаранчей (на латышском языке)

"Мы чрезвычайно рады и благодарны, что он написал два цикла специально для моего голоса...