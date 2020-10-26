Молчать будет сложно, но красота и любовь спасут мир. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
А БАБА-ЯГА ПРОТИВ! Так коротко можно было бы охарактеризовать основные планетарные аспекты, которые формируют настроения предстоящей недели. Не волнуйтесь, место для приятностей, как всегда, тоже найдется. Сейчас расшифрую, что нам там не небе замиксовали.
- Венера переходит в знак Весов. Планета любви, красоты, стиля, вкуса в знаке гармонии, эстетики и той же красоты. Красота в красоте. Поэтому эту позицию называют обитель. Венера там как дома. На неделе зайдет, но не уйдет. Останется. И слава Богу. Если красота и любовь спасут мир, мы только рады.
- Марс в напряжении с Юпитером. Стандартный набор - общественная агрессия, выражение несогласия с социальными нормами. Не словами, а силой. Физической, технической. Смотрим новости. Там ярко показывают, как этот аспект отыгрывается.
- Меркурий в напряжении с Сатурном. А вот это уже словесное несогласие с властями, чиновниками, начальниками. Молчать будет сложно. Терпеть рамки и ограничения по Сатурну тоже. Захочется говорить. Но есть шанс сгладить углы. См. пункт первый про Венеру в Весах или следующий - про Меркурий в Весах.
- Собственно, Меркурий в Весах. Закроем глаза на то, что в ретрограде. Главное, что планета мышления и коммуникации в знаке партнерства будет толкать нас договориться. Хотя бы попытаться. Хотя бы вспомнить, что есть разные мнения, стороны, интересы, причины. Хотя бы предпринять попытку понять другого. Или просто не трогать, давая возможность каждому строить свою картину мира.
- В субботу Полнолуние. Но это вообще эпическое действо. Луна будет рядом с Черной Луной в Тельце (страхи за деньги, имущество, свое чувство комфорта) и Ураном в Тельце (неожиданные изменения в базовых ценностях). Поглядим что нам светило в своем апогее покажет без прикрас. Вскроет финансовые аферы, запустит обвал рынка или просто заставит чисто внутреннее понервничать и бежать закапывать клад.
Надеемся, Уран, как планета озарений, все же подарит гениальную идею на тему денег, финансового благополучия населения. А полная Луна высветит наших демонов по Черной Луне на тему лишнего потребительства.
И пойдем мы всех любить. И законы, и начальство, и ограничения, и другие мнения.