Молчать будет сложно, но красота и любовь спасут мир. Прогноз от Ярины Астро

А БАБА-ЯГА ПРОТИВ! Так коротко можно было бы охарактеризовать основные планетарные аспекты, которые формируют настроения предстоящей недели. Не волнуйтесь, место для приятностей, как всегда, тоже найдется. Сейчас расшифрую, что нам там не небе замиксовали.