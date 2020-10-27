Из-за ковида люди массово (и в основном бессмысленно) принимают антибиотики

Чтобы вылечить пациента от суперинфекций, врачи в реанимациях сейчас делают коктейли-комбинации из нескольких лекарств - в надежде, что это сработает.

"Раньше, когда ты назначал два вида антибиотиков одновременно, на тебя смотрели как на вредителя. А сейчас приходится назначать больным в реанимации и три, и четыре", - рассказывает Зырянов.

Препараты, объясняет он, назначают с превышением указанных в инструкции доз и отслеживают их уровень в сыворотке крови - чтобы при необходимости оперативно менять состав.

В обычных случаях можно придумать комбинацию антибиотиков и вылечить пациента, но когда все комбинации уже перепробованы, лечить практически нечем, рассказывает Камышова. И если за время лечения человека от ковида и его последствий врачам уже пришлось сменить несколько видов антибиотиков, шансы пациента умереть на аппарате искусственной вентиляции легких растут, объясняет "Медузе" профессор Сколтеха, микробиолог Константин Северинов.

"Дал лекарство — снял с себя ответственность"

"Медуза" поговорила с двумя десятками больных с легкой и средне-легкой формами ковида - они лечились на дому, лекарства им выписывали в частных и государственных поликлиниках. Анализы на бактериальную инфекцию у них перед назначением не брали. Больным прописывали антибиотики амоксициллин, левофлоксацин, а если не помогало, добавляли цефтриаксон. В качестве альтернативы — азитромицин (часто в комбинации с противомалярийным гидроксихлорохином).

"То, что я увидела в анамнезе у наших пациентов - около 90% тех, кто обращался к врачам на амбулаторном этапе, три дня получали, условно говоря, а-ля противовирусные препараты, потом шел один антибиотик - не помогает, через три дня второй - не помогает, потом третий и так далее.

В больницу пациенты поступали, успев за неделю пропить три вида антибиотиков. Это же с ума сойти можно!" - вспоминает Камышова.

"Допустим, я сам антибиотики легким больным не назначал, но коллеги так делали. Дал больному лекарство - снял с себя ответственность. А вдруг у него бактериальная инфекция вдобавок ко всему через сутки проявится? Не будет же врач, у которого на участке сто больных ковидом, каждого ежедневно проверять. А поможет антибиотик или нет - ну, поживем - увидим", - говорит "Медузе" участковый терапевт одной из московских поликлиник.

Схожую терапию используют и в самих ковидных больницах. "Давали только от температуры парацетамол, но он не помогал. Я сильно злился, что кроме парацетамола ничего не делают. Лечение больных идет вяло - пока примут решение, ты уже можешь коньки отбросить. Но в итоге для меня все закончилось хорошо. Я сам и мои родные оборвали телефон горячей линии этой больницы и лекарства стали давать", - написал корреспонденту "Медузы" один из пациентов больницы № 15 им. Филатова - одного из самых крупных ковидных госпиталей Москвы. В числе лекарств, которые с боем выбил пациент - антибиотики амоксициллин и левофлоксацин.