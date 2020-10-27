Акцию продлили! Жителей в обмен на скидки призвали сдать старые сковороды и кастрюли

Экологическая программа производителя кухонных принадлежностей по снижению загрязнения среды действует с 7 сентября по 15 ноября, и в рамках этой программы жителей призывают не выбрасывать износившиеся, ненужные кухонные принадлежности – сковороды и кастрюли, а сдать их в магазины Fissman в обмен на возможность купить новую сковороду за полцены.

Отдать на переработку можно сковороды и кастрюли любого производителя, размера и вида. Кухонная посуда – это не только алюминий или сталь, но также пластмасса и посуда с различным покрытием, вредны для окружающей среды.

"Кризис, вызванный пандемией, многих побудил к изменениям в жизни, в том числе и сделав ревизию в своем доме. Несмотря на то, что качественные кухонные принадлежности служат долго, их век тоже не бесконечен. Мы все понимаем, что просто выбросив старую сковороду или кастрюлю в контейнер для бытовых отходов, мы только создаем новые горы мусора, поскольку металл не разлагается в природе. Поэтому мы решили дать людям, которых заботит окружающая среда, эту возможность просто и удобно отдать ненужные вещи на переработку", - рассказала директор латвийского филиала Fissman Кристине Гинько.

Для утилизации сковород и кастрюль используется оборудование для измельчения металлолома, т.н. шредер. Далее переработанный металлолом экспортируется на производства стали по всему миру. Общий годовой объем измельчения и переработки предприятия Tolmets достигает 150 тысяч тонн.