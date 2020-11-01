Пожалуй, ни одно движение в мире не подвергалось столь неоднозначной оценке, как масонство. Если для одних это полусумасшедшие ребята в мантиях, пьющие кровь младенцев и приносящие в жертву коз где-то в подвалах заброшенных церквей, то для других - элита, управляющая миром и влияющая на ход истории. Все эти знания представляют собой чудовищную смесь полуправды и откровенной лжи, приправленную выдумками продюсеров канала РЕН-ТВ. Однако в последние годы представители тайного общества все чаще напоминают о своем существовании - дают интервью, организовывают съезды и даже ведут Instagram.

Константин Рубахин уже 7 лет живет в Риге. В интернете про него можно прочитать многое - поэт, журналист, общественный деятель. Однако совсем скоро на просторах латвийской столицы его имя зазвучит по-новому: весной 2021 года в Риге он открывает Музей мирового масонства. Константин уверен, что "для думающих людей все эти мифы о масонстве являются сигналом того, что эта интересная тема - история!". Несколько лет назад он приобрел первый экспонат - масонский кувшин XIX века.

"А потом для моей семьи начался ад - я собрал 1500 объектов за три года и два месяца", - признался Константин.

Объем и значимость его коллекции действительно поражают воображение. Вот, например, паспорт выдающегося французского символиста Жана-Мари Рагона, а в этой папке хранится масонский документ с подписью 33-го президента США Гарри Трумэна. На стене в аккуратной рамке красуется конституция ложи, которую создал всем известный писатель Редьярд Киплинг - особая гордость коллекционера, как и специальный фартук, в котором впервые была озвучена декларация о независимости США (единственный в мире такого рода).

"А за владение такой вот железкой в 40-е годы в Германии вас могли отправить гореть вместе с евреями", - говорит Константин, демонстрируя металлические то ли запонки, то ли броши с изображением циркуля и наугольника - самых узнаваемых символов масонства. В основном экспонаты он приобретает через онлайн-акцуионы. В день таких проходят десятки. Коллекционер утверждает, что при умелом подходе это занятие больших затрат не требует.

"Для меня это в первую очередь способ изучения истории. Ты берешь в руки объект XVII века и понимаешь, что XVII век был! Это не миф, не выдумка, не сказка. Вот документ некогда живущего человека, его подпись, его какая-то вещь. Ты начинаешь чувствовать, как находишься внутри истории, и от этого ощущаешь свою роль и значимость".

Несмотря на то, что тайное общество масонов давно уже не такое уж и тайное, его членам до сих пор приписывают беды всего мира. Корни этих мифов так глубоко засели в почве, что надежда на очищение народного сознания, кажется, совсем исчезла.

"Мифы до сих пор есть, потому что никто особо не хочет разбираться. Если человек полезет в интернет что-то искать - он все равно найдет то, что хочет найти.

Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день", - поясняет Константин, отвечая на вопрос о мифологизации данного явления.

Удивительно, но антимасонское движение зародилось практически одновременно с появлением самих масонов, и сегодня эта тема, кажется, вызывает даже больший интерес.

"У человека бессознательно всегда есть желание обвинить кого-то в том, что у него не хватает ресурсов - простой процесс переноса ответственности, который является одним из основных механизмов психики. А когда об этом начинают думать собравшиеся вместе 2-3 человека, конечно, они создают свою локальную реальность, в которой найдут конкретных виноватых", - считает Константин. Эта тема в его коллекции занимает важное место - в музее будет даже антимасонская комната, рассказывающая о гонениях членов сообщества и причислении их то к сатанистам, то к еретикам.

Подробнее обо всем этом, вероятнее всего, мы сможем узнать уже этой весной, когда музей откроет свои двери для первых посетителей. А пока вместе с Константином мы попытались разобраться, откуда "растут ноги" у самых популярных мифов о масонстве.

Масонство для "чайников": "Масоны - это сообщество людей, которые ищут знания и имеют свои секретные обряды, ритуалы и символы. Это своего рода площадка для коммуникации, просвещения. Клуб по интересам, если хотите. Регулярных масонов в мире примерно 8 млн, в том числе и в Латвии. Нерегулярных - еще порядка 4 млн. Все эти люди представляют собой интеллектуальную элиту, которая пытается развиваться и просвещаться". Константин Рубахин

Миф №1: масоны правят миром

Многие исследователи находят масонский след в крупнейших исторических событиях. Официально же это закрытое от посторонних глаз движение вне политики и религиозных взглядов. Да, судя по словам Константина и доступной в интернете информации, обсуждать эти две темы в сообществе запрещено, так как они являются главными камнями раздора в обществе. Многие члены лож действительно имели политическое влияние, но они занимались политикой исключительно как частные лица.

"Если говорить, например, о французской революции - да, революционеры Марат, Дантон и Робеспьер действительно были масонами. Однако же там получилась такая история, что одни масоны резали головы другим масонам с помощью изобретения, которое придумал третий масон - Гильотен", - объясняет Константин.

Стоит упомянуть, что сторонники теории заговора время от времени заявляют, что и нынешний президент Латвии Эгил Левитс является масоном и руководствуется вовсе не интересами народа, а промыслом тайных лож. Отвечать на этот вопрос Рубахин не стал, потому что масоны не могут разглашать имена остальных членов сообщества, но это уже совсем другой миф...

Миф №2: масон не может говорить, что он масон

Сегодня действующих масонов найти несложно - некоторые не считают, что это нужно как-то скрывать (запрещено разглашать информацию о других членах), а многие даже уверены, что общество необходимо просвещать.

"Зачем нам музей? Мы хотим сказать: "Эй, чувак, масоны есть, они существуют здесь и сейчас". Тем более что музей такого рода будет только у нас. В Восточной Европе больше нет коллекции подобного объема. Есть уникальный музей Великой ложи Англии, который возник чуть ли не параллельно с рождением самого масонства. Есть музей в Стокгольме, но он закрыт для посетителей - вход только для масонов. Есть в Швейцарии, но там всего несколько объектов. Музея, который комплексно рассказывал бы о масонстве, нет больше нигде", - утверждает Константин.

Миф №3: масоны - очень тайное и закрытое сообщество

Хотя масонов принято считать засекреченной организацией, по сути - это неправда. Особенно сегодня, когда всю информацию о масонской символике и ритуалах можно легко найти в интернете.

"В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Взять, к примеру, Америку, где масонство очень публично - родился, подрос, стал скаутом, коммивояжером, а потом каким-нибудь масоном - такой вот цикл жизни.

Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей", - рассказывает Рубахин.

По сути, скрытным это сообщество делает само... общество. Ведь если исходить из представлений об этой, с точки зрения большинства, "сомнительной организации", мало кто захочет иметь дело с человеком, заявляющим, что он масон. Такой вот замкнутый круг.

"Тайна масонства состоит в том, что эти люди не допускают посторонних на свои ритуальные собрания. Это в большей степени связано с психологией. Если человек с улицы зайдет и увидит, как люди ходят по кругу и что-то там бормочут, он, конечно, немного напряжется и у него невольно всплывут в голове картинки с поклонением сатане и тому подобным", - отмечает Константин.

Миф №4: женщин не берут в масоны

Этот расхожий миф является мифом лишь отчасти. Как известно, история для представительниц слабого пола часто складывалась не самым приятным образом. Так, "cвободными" в Англии XVIII века назывались люди, которые могли обеспечить себя финансово. Женщины в то время практически не имели собственного достатка, поэтому не могли считаться "свободными", а значит - не могли вступать в масонские ложи.

"В "традиционное масонство" до сих пор не принимают женщин. Масон - это строитель (каменщик), поэтому исторически так складывалось, что это была не женская организация. Однако представители нерегулярного масонства, например, во Франции, еще несколько столетий назад начали допускать к обрядам и женщин и атеистов, что, в принципе, и стало причиной раскола", - поясняет Рубахин.

Миф №5: масоном может стать только богатый и влиятельный

Вряд ли вы когда-либо сталкивались на улицах с агитационными листовками или плакатами с призывом вступить в ряды масонов. Тем не менее стать членом сообщества не сложнее, чем сделать заказ в интернет-магазине. Достаточно всего лишь подать заявку на сайте. Главное, чтобы два человека из ложи могли вас засвидетельствовать.

"Конечно, масоны, как и любая другая организация, рады влиятельному, умному, богатому и активному члену. Но говорить о том, что масонам принадлежат все деньги мира, наивно. Взять, к примеру, нас - мы все делаем своими силами. Сейчас пытаемся собрать 150 000 евро на открытие музея через краудфандинг. Это часто разочаровывает "новичков", и они быстро уходят, потому что понимают, что здесь никто не научит их притягивать богатство, летать или повелевать вселенной" - заключает Константин.