Пожары в Калифорнии вынудили более 90 000 человек покинуть свои дома

Два пожара уже распространились на более чем 5900 гектаров, и двое пожарных получили серьезные ожоги в ходе борьбы с ними.

Самый крупный из пожаров начался в понедельник утром на окраине Ирвайна, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса, и быстро распространился из-за засухи и сильных ветров.

В результате пожара уже сожжено более 3237 гектаров, однако сообщений о сгоревших зданиях пока нет, сообщили в местной пожарной части.

Второй пожар вспыхнул в понедельник днем ​​примерно в 27 километрах от Ирвайна и распространился на более чем 2670 гектаров.

Власти приказали эвакуировать более 90 тысяч человек.

Метеорологи предупреждают, что низкая влажность, пересохшая почва и сильные ветры создали самые опасные условия для потенциальных пожаров в этом году.

До вечера вторника в регионе было выпущено красное предупреждение о пожарной опасности.

В Калифорнии в этом году в результате пожаров сгорело более 1,6 миллиона акров, и пламя унесло жизнь 31 человека.

Эвакуацию людей затруднила пандемия коронавируса, сильно поразившая Калифорнию.

По данным государственной пожарной службы, в Калифорнии более 4000 пожарных в настоящее время участвуют в борьбе с 22 пожарами, а 34 миллиона человек живут в районах с красным предупреждением о пожарной опасности.