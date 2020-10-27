Вт, 27.10.2020
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Эгилс Левитс, президент Латвии
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Пожары в Калифорнии вынудили более 90 000 человек покинуть свои дома

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спасаясь от масштабных лесных пожаров, более 90 000 человек покинули свои дома недалеко от Лос-Анджелеса в понедельник, 26 октября, в США.

Два пожара уже распространились на более чем 5900 гектаров, и двое пожарных получили серьезные ожоги в ходе борьбы с ними.

Самый крупный из пожаров начался в понедельник утром на окраине Ирвайна, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса, и быстро распространился из-за засухи и сильных ветров.

В результате пожара уже сожжено более 3237 гектаров, однако сообщений о сгоревших зданиях пока нет, сообщили в местной пожарной части.

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Второй пожар вспыхнул в понедельник днем ​​примерно в 27 километрах от Ирвайна и распространился на более чем 2670 гектаров.

Власти приказали эвакуировать более 90 тысяч человек.

Метеорологи предупреждают, что низкая влажность, пересохшая почва и сильные ветры создали самые опасные условия для потенциальных пожаров в этом году.

До вечера вторника в регионе было выпущено красное предупреждение о пожарной опасности.

В Калифорнии в этом году в результате пожаров сгорело более 1,6 миллиона акров, и пламя унесло жизнь 31 человека.

Эвакуацию людей затруднила пандемия коронавируса, сильно поразившая Калифорнию.

По данным государственной пожарной службы, в Калифорнии более 4000 пожарных в настоящее время участвуют в борьбе с 22 пожарами, а 34 миллиона человек живут в районах с красным предупреждением о пожарной опасности.

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