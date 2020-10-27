Гобземс пояснил, почему он против масок: религия и указания личного врача

Отказ от ношения защиты для рта и носа депутат Сейма Алдис Гобземс на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям обосновал религиозными убеждениями и указаниями врача, сообщает агентство LETA.
Во вторник комиссия решала, заводить ли против Гобземса дело о возможном нарушении Кодекса этики. Депутат Анита Муйжниеце в заявлении комиссии попросила такое дело завести, так как Гобземс призывал жителей не соблюдать законы и правила, создавая таким образом угрозу общественному здоровью.
Политик считает, что Гобземс не следует принятым правовым актам, кроме того, он побуждает к этому и других людей. Депутат свои призывы оправдывал необоснованными наукой решениями, добавила она.
Свою защитную речь Гобземс начал с обвинений в адрес комиссии по этике, указав, что ее члены не выполняют законы по зарплате медиков и отмене компонента обязательной закупки. На эти аргументы отреагировала председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле, призвав говорить по теме заявления.
Гобземс раскритиковал и состав комиссии, отметив, что там нет медиков. На что Курсите-Пакуле напомнила, что это неправда и в комиссии работают депутаты с медицинским образованием - Андрис Скриде и Илмарс Дуритис.
Чтобы оценить опасность Covid-19, на заседание комиссии была приглашена директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она, отказавшись оценить факт неношения маски, отметила, что ограничения были введены, так как Covid-19 - опасная болезнь, кроме того, система здравоохранения уже находится на пороге коллапса. Ципуле завершила речь словами, что "безответственно призывать не соблюдать установленные ограничения".
Депутат Виталий Орлов поинтересовался, почему Муйжниеце обратилась в комиссию только о возможном нарушении Гобземса, ведь как весной, так и осенью некоторые другие депутаты были встречены без масок.
"Мне, глядя со стороны, это напоминает сведение счетов, используя ситуацию", - сказал Орлов.
Муйжниеце отметила, что, например, ситуация депутата Мартиньша Бондарса, в которой его поймали без маски, "абсолютно иная", так как депутат признал свою ошибку и извинился.
Депутат напомнила, что ее заявление не по поводу масок, а по поводу призывов нарушать и не соблюдать законы и правила.
Гобземс на это поспешил указал, что Муйжниеце пропустила обстоятельство, что в своих публикациях он отмечает, что ношение масок - свободный выбор. Такое пояснение Курсите-Пакуле приравняла к призыву выборочно относиться к законам.
Выслушав речь Гобземса, Курсите-Пакуле признала, что ранее она "молча надеялась", что тот поступит иначе - в частности, извинится и признает, что ошибся, недостаточно оценил последствия.
"Вот это отличие, о котором спрашивал Орлов", - добавила политик.
"Прикрываться религиозными убеждениями можно сколько угодно, лишь бы это не угрожало другим людям", - отметила политик.
И депутат Нормунд Жунна добавил, что Гобземс осознает, что его слушает значительная часть общества, поэтому призывы Гобземса не соблюдать закон не исключают возможность того, что у них есть некоторое влияние на распространение вируса.
В итоге за заведение дела проголосовали семь депутатов, четыре парламентария в голосовании не участвовали, а двое политиков - бывшие однопартийцы Гобземса - воздержались.
Дело против Гобземса будет рассмотрено на дальнейших заседаниях комиссии.