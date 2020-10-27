Вт, 27.10.2020
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Гобземс пояснил, почему он против масок: религия и указания личного врача

Aldis Gobzems

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Отказ от ношения защиты для рта и носа депутат Сейма Алдис Гобземс на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям обосновал религиозными убеждениями и указаниями врача, сообщает агентство LETA.

Во вторник комиссия решала, заводить ли против Гобземса дело о возможном нарушении Кодекса этики. Депутат Анита Муйжниеце в заявлении комиссии попросила такое дело завести, так как Гобземс призывал жителей не соблюдать законы и правила, создавая таким образом угрозу общественному здоровью.

Муйжниеце заявила комиссии, что ее заявление не связано с ношением маски, ограничениями и верой - оно по поводу действий депутата и их последствий для общественного здоровья и безопасности.

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Политик считает, что Гобземс не следует принятым правовым актам, кроме того, он побуждает к этому и других людей. Депутат свои призывы оправдывал необоснованными наукой решениями, добавила она.

Свою защитную речь Гобземс начал с обвинений в адрес комиссии по этике, указав, что ее члены не выполняют законы по зарплате медиков и отмене компонента обязательной закупки. На эти аргументы отреагировала председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле, призвав говорить по теме заявления.

Гобземс раскритиковал и состав комиссии, отметив, что там нет медиков. На что Курсите-Пакуле напомнила, что это неправда и в комиссии работают депутаты с медицинским образованием - Андрис Скриде и Илмарс Дуритис.

"Они могут мою собаку лечить, а мой врач рекомендовал мне маску не носить", - сказал Гобземс, многократно отметив, что использовать маску ему не позволяют "определенные религиозные убеждения".

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Чтобы оценить опасность Covid-19, на заседание комиссии была приглашена директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она, отказавшись оценить факт неношения маски, отметила, что ограничения были введены, так как Covid-19 - опасная болезнь, кроме того, система здравоохранения уже находится на пороге коллапса. Ципуле завершила речь словами, что "безответственно призывать не соблюдать установленные ограничения".

Депутат Виталий Орлов поинтересовался, почему Муйжниеце обратилась в комиссию только о возможном нарушении Гобземса, ведь как весной, так и осенью некоторые другие депутаты были встречены без масок.

"Мне, глядя со стороны, это напоминает сведение счетов, используя ситуацию", - сказал Орлов.

Муйжниеце отметила, что, например, ситуация депутата Мартиньша Бондарса, в которой его поймали без маски, "абсолютно иная", так как депутат признал свою ошибку и извинился.

Депутат напомнила, что ее заявление не по поводу масок, а по поводу призывов нарушать и не соблюдать законы и правила.

Гобземс на это поспешил указал, что Муйжниеце пропустила обстоятельство, что в своих публикациях он отмечает, что ношение масок - свободный выбор. Такое пояснение Курсите-Пакуле приравняла к призыву выборочно относиться к законам.

Позднее Гобземс рассказывал, что люди вообще не умеют использовать маски, что по телевизору не рассказывают правду, а правящие поступают неправильно. Депутат отметил, что его здоровье "важнее какого-то бессмысленного закона".

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Выслушав речь Гобземса, Курсите-Пакуле признала, что ранее она "молча надеялась", что тот поступит иначе - в частности, извинится и признает, что ошибся, недостаточно оценил последствия.

"Вот это отличие, о котором спрашивал Орлов", - добавила политик.

Она констатировала, что Гобземс придерживается сказанного ранее, и это реальная угроза здоровью и жизни людей. Курсите-Пакуле указала, что дело о нарушении необходимо завести, ведь и депутат несет ответственность перед законом.

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"Прикрываться религиозными убеждениями можно сколько угодно, лишь бы это не угрожало другим людям", - отметила политик.

И депутат Нормунд Жунна добавил, что Гобземс осознает, что его слушает значительная часть общества, поэтому призывы Гобземса не соблюдать закон не исключают возможность того, что у них есть некоторое влияние на распространение вируса.

В итоге за заведение дела проголосовали семь депутатов, четыре парламентария в голосовании не участвовали, а двое политиков - бывшие однопартийцы Гобземса - воздержались.

Дело против Гобземса будет рассмотрено на дальнейших заседаниях комиссии.

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