В Подмосковье в лесу найден мертвым бывший соратник Тесака

В Подмосковье мертвый найден Артем Костылев - один из бывших соратников погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщает ТАСС.
Тело мужчины было обнаружено недалеко от Красногорска, в лесу под деревом. Следственный комитет начал проверку по факту смерти.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
В начале 2000-х годов Костылев являлся членом Народной национальной партии (ННП), в которой состоял и Тесак. Поднее они покинули партию и основали фонд "Верность и жизнь".
Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.