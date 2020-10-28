Архиепископ Станкевич предлагает свое решение для регулирования отношений однополых пар

Архиепископ признал, что у людей гомосексуальной ориентации есть право на защиту закона, но он неоднократно подчеркивал свое мнение о том, что "это не брак и семья".

По его мнению, этот вопрос должен быть решен в Гражданском законе, но не в разделе о семейном праве, браке, наследственном праве и праве собственности. Такому регулированию есть место в ч.4 Гражданского закона, которая включает обязательства, не связанные с семьей.

Станкевич предположил, что такие отношения могут быть включены как институт обязательств, как соглашение между людьми, живущими под одной крышей и делящими жилое пространство. "Таким образом, и волк сытый, и коза жива, это решит проблемы, с которыми столкнулись многие. Тогда не будет разделения в обществе и не будет большого спора. Я много думал об этом", - сказал архиепископ.

Священнослужитель также предлагал это решение на заседании экспертного совета Министерства юстиции: "Хочу поставить этот вопрос на стол для обсуждения, потому что

я желаю, чтобы все были защищены законом, но чтобы наша Конституция и институт семьи и брака были защищены, а не разбавлены, изменены, наполнены другим содержанием".

Станкевич опасается, что если отношения между однополыми парами будут сформулированы как партнерство, это может впоследствии дать этим парам право на "усыновление и другие вещи".

Священнослужитель взял с собой на передачу Конституцию Латвийской Республики, чтобы напомнить, что государство защищает брак и семью, и что брак - это союз между мужчиной и женщиной. "Следовательно, решение этих вопросов в Латвии, возможно, должно быть на уровне закона, но мы должны уважать нашу Конституцию", - сказал Станкевич.

По его словам, нынешнее предложение по урегулированию проблем партнерства очень узкое. Станкевич считает, что потребуется расширить регулирования, которое было бы своего рода "крышей" для всех людей, которые хотят иметь общее домашнее хозяйство и которые, как члены общего домашнего хозяйства, также имеют взаимные обязательства и права.

Архиепископ сообщил, что аналогичные проблемы, такие как право навестить своего партнера в больнице или право хоронить и другие аспекты есть не только у однополых пар, но и у партнеров противоположного пола и других форм сожительства. В качестве примера он привел приемных детей, живущих с приемными родителями - если приемные родители умирают, у приемных детей нет прав и их могут выселить. "То же самое и с братом, и сестрой или бабушкой с внуками, живущими вместе в одном доме. Есть несколько категорий, у которых есть похожие проблемы", - сказал руководитель церкви.

По его словам, необходим закон, который бы охватывал и защищал всех этих людей от ситуаций, когда один из членов семьи, который владеет жилищем, умирает, а партнера выселяют из дома. Это также относится к визитам в больницу.