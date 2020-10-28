SPKC отправил на карантин всех посетителей концерта хора Латвийского радио в Цесисе

Эпидемиологи SPKC, проводя эпидемиологическое расследование, выяснили, что четыре человека, заболевших Covid-19, 127 октября в 19 часов посещали концерт хора Латвийского радио "DIENA AUST. Latvijas Radio korim 80" в Видземском концертном зале в Цесисе.

Заболевшие сидели на разных рядах и на разном расстоянии от сцены, симптомы у людей появились спустя 2-3 дня после посещения концерта.

Ранее появилась информация о девяти случаях заражения Covid-19 среди участников хора.

SPKC считает, что у всех посетителей концерта был высок риск заразиться и все они считаются контактными лицами.

Центр получил списки посетителей и начал связываться, рассылая информацию по электронной почте или звоня по телефону. Дополнительную информацию можно получить по номеру 26451885 в рабочие дни 8:30-21:00.

SPKC призывает: всем, кто 17 октября посещал этот концерт, необходимо оставаться на домашнем карантине до 31 октября, а также нужно следить за состоянием здоровья.