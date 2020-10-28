SPKC отправил на карантин всех посетителей концерта хора Латвийского радио в Цесисе

Концерт хора Латвийского радио в Видземском концертном зале 17 октября посетили несколько человек, зараженных Covid-19, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) считают, что риск заражения был высок для всех посетителей мероприятия, поэтому людям необходимо оставаться на домашнем карантине, сообщили TVNET в SPKC.
Эпидемиологи SPKC, проводя эпидемиологическое расследование, выяснили, что четыре человека, заболевших Covid-19, 127 октября в 19 часов посещали концерт хора Латвийского радио "DIENA AUST. Latvijas Radio korim 80" в Видземском концертном зале в Цесисе.
Заболевшие сидели на разных рядах и на разном расстоянии от сцены, симптомы у людей появились спустя 2-3 дня после посещения концерта.
Ранее появилась информация о девяти случаях заражения Covid-19 среди участников хора.
Центр получил списки посетителей и начал связываться, рассылая информацию по электронной почте или звоня по телефону. Дополнительную информацию можно получить по номеру 26451885 в рабочие дни 8:30-21:00.
SPKC призывает: всем, кто 17 октября посещал этот концерт, необходимо оставаться на домашнем карантине до 31 октября, а также нужно следить за состоянием здоровья.
Если наблюдаются симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом, чтобы принять решение о дальнейших действиях.