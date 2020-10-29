Самый высокий небоскреб в Европе - башня "Газпрома"

Несмотря на то, что Европа не выделятся супервысокими небоскребами, все-таки на этом континенте имеется значительное число высоток. В прошлом году завершилось строительство высочайшей башни Европы - "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге.
Строительство небоскреба в форме остроконечного бутона было закончено еще в декабре 2019 года. "Лахта-центр" - многофункциональное здание, однако в основе его - главный офис российского газового предприятия "Газпром". Не зря для здания выбрана столь необычная форма - она имитирует изображенное на логотипе "Газпрома" пламя.
Уже в 2018 году, когда строительные работы здания только приближались к финалу, он побил европейские рекорды небоскребов, став самой высокой постройкой в этой части света. Небоскреб "Газпром" достигает в высоту 462 метров, у него 87 этажей. Общая площадь российской башни составляет 400 000 квадратных метров.
Две трети башни занимаю офисы "Газпрома", где работают 800 сотрудников предприятия, остальное - коммерческие площади. В "Лахта-центре" оборудованы впечатляющая смотровая площадка на высоте 360 метров, откуда открывается незабываемый взгляд на Финский залив, планетарий, концертный зал, амфитеатр, образовательный центр и магазины.
В Санкт-Петербурге разговоры о башне "Газпрома" начались еще в 2006 году, однако планировщики здания получили отпор от местных жителей. Сначала планировалось, что современное здание появится относительно близко к старому городу Петербурга, однако эта идея разозлила как местных жителей, так и представителей сферы архитектуры.
Дело в том, что старый город Петербурга включен в список культурного наследия ЮНЕСКО и является охраняемой ценностью. Строительство современной постройки повредило бы старый пейзаж. После бесчисленных дебатов и разногласий старый город Петербурга был включен в список 100 мест, находящихся под угрозой, поэтому "Газпром" отбросил приглянувшееся место. Представители предприятия выбрали место для строительства в районе Лахта, который находится всего в восьми километрах от старого города. Строительство здания было начато в 2012 году.
Строители "Лахта-центра" использовали некоторые зеленые технологии, которые сделали здание более дружественным окружающей среде - здание получило престижный платиновый сертификат LEED. Для изоляции здания "Газпрома" используется двойной фасад, который значительно снижает потери тепла в помещениях, а также не позволяет зданию раскаляться в жаркие летние дни. Кроме того, в здании установлены инфракрасные обогреватели, особые детекторы движения, снижающие лишнее потребление электричества и воды, и особая система кондиционирования льда, в частности, чтобы освежить помещения, в здании размещены генераторы льда - по сравнению с обычными электрическими кондиционерами, эта система позволяет сэкономить 13 000 рублей или 140 евро в день. Архитекторы "Лахта-центра" при строительстве сотрудничали с Всемирным фондом природы и разработали особое освещение здание, которое не позволяет птицам врезаться в фасад здания.