Самый высокий небоскреб в Европе - башня "Газпрома"

Строительство небоскреба в форме остроконечного бутона было закончено еще в декабре 2019 года. "Лахта-центр" - многофункциональное здание, однако в основе его - главный офис российского газового предприятия "Газпром". Не зря для здания выбрана столь необычная форма - она имитирует изображенное на логотипе "Газпрома" пламя.

Уже в 2018 году, когда строительные работы здания только приближались к финалу, он побил европейские рекорды небоскребов, став самой высокой постройкой в этой части света. Небоскреб "Газпром" достигает в высоту 462 метров, у него 87 этажей. Общая площадь российской башни составляет 400 000 квадратных метров.

ФОТО: "Газпром"

Две трети башни занимаю офисы "Газпрома", где работают 800 сотрудников предприятия, остальное - коммерческие площади. В "Лахта-центре" оборудованы впечатляющая смотровая площадка на высоте 360 метров, откуда открывается незабываемый взгляд на Финский залив, планетарий, концертный зал, амфитеатр, образовательный центр и магазины.

В Санкт-Петербурге разговоры о башне "Газпрома" начались еще в 2006 году, однако планировщики здания получили отпор от местных жителей. Сначала планировалось, что современное здание появится относительно близко к старому городу Петербурга, однако эта идея разозлила как местных жителей, так и представителей сферы архитектуры.

Строительство башни "Газпрома" ФОТО: "Газпром"

Дело в том, что старый город Петербурга включен в список культурного наследия ЮНЕСКО и является охраняемой ценностью. Строительство современной постройки повредило бы старый пейзаж. После бесчисленных дебатов и разногласий старый город Петербурга был включен в список 100 мест, находящихся под угрозой, поэтому "Газпром" отбросил приглянувшееся место. Представители предприятия выбрали место для строительства в районе Лахта, который находится всего в восьми километрах от старого города. Строительство здания было начато в 2012 году.

ФОТО: "Газпром"