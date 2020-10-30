PlayStation 5 и новый XBox в Латвии: стоимость, игры, предзаказ - рассказываем все, что нужно знать

Поколения игровых консолей сменяются примерно раз в семь лет, и если в начале разница между ними могла быть ни много ни мало революционной (появление первой по-настоящему популярной консоли NES, а в 1994 году - PlayStation с CD-ROM), то со временем технические изменения становятся все менее заметны. Чем же выделяется очередное, девятое поколение, в котором пока заявлены только два давних конкурента - Sony с PlayStation 5 и Microsoft с XBox Series X и S?

SSD-накопители

Сотрудник магазина видеоигр GoStation рассказал, что главным нововведением новых консолей станет использование высокоскоростных SSD-дисков вместо привычных HDD. Вместе с этим будет изменена и структура загрузки игр - теперь на это потребуется всего несколько секунд. PlayStation также пообещала возможность запуска нескольких игр одновременно, да и сами консоли будут включаться практически моментально. На качество картинки это, разумеется, также повлияет.

Отметим, что Sony и Microsoft по-разному подошли к установке SSD-накопителя: в XBox Series X будет доступен диск на 1 Тб (512 Гб у "младшей" модели Series S), у PlayStation 5 - только на 825 Гб. Однако диск от Sony быстрее, чем у конкурента, более чем в два раза - 5,5 ГБ/с против 2,4 - на этом Sony часто делает акцент, пытаясь отыграться за поражение в борьбе за мощность - видеокарта и процессор у новой PlayStation не смертельно, но все-таки уступает конкурентам.

Видео: Reveal-трейлер XBox Series X

Трассировка лучей, разрешение и частота кадров

Обе консоли должны выводить 4K-изображение до 120 кадров в секунду, у обеих также заявлена поддержка 8К и долгожданной технологии трассировки лучей, но об этих параметрах можно будет судить только после начала повсеместного использования консолей и выхода новых игр.

Контроллеры

Новая XBox будет идти в комплекте с усовершенствованным классическим геймпадом - с немного измененным весом, размером и формой крестовины. Sony в этом плане решилась на более кардинальные изменения и классический DualShock заменила на новый DualSense, который помимо обновленного дизайна может похвастаться адаптивными триггерами, по слухам, здорово добавляющими игровому процессу реализма - так, "курки" геймпада будут "подстраиваться" под происходящее в игре и смогут симулировать, к примеру, натяжение тетивы лука, нажатие на педаль газа или сопротивление спускового крючка у разных видов оружия. На большее погружение повлияет и новая технология вибрации контроллера - по словам журналистов, джойстик будет ощущаться в руках по-разному, когда персонаж будет передвигаться по песку, грязи, снегу и т. д. Помимо этого, у DualSense по сравнению с DualShock 4 будет увеличена емкость аккумулятора.

Также Sony обещает революционный 3D-звук, однако узнать, настолько ли он прорывной, удастся только позднее.

Видео: Reveal-трейлер PlayStation 5

Так, с направлением эволюции понятно, а что там по датам выхода?