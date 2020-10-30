PlayStation 5 и новый XBox в Латвии: стоимость, игры, предзаказ - рассказываем все, что нужно знать

Приближается ноябрь, а вместе с ним - релиз нового поколения игровых консолей PlayStation 5 и XBox Series X и S. Весь год сообщество любителей видеоигр следило за всеми деталями о готовящихся релизах - характеристиках, дизайне, цене, и вот наконец - ждать осталось совсем недолго. Как же именно консоли от Sony и Microsoft войдут на латвийский рынок - возможно ли еще оформить предзаказ, к какой наценке готовиться, а главное - хватит ли консолей на всех желающих - читайте в материале RUS TVNET.
Поколения игровых консолей сменяются примерно раз в семь лет, и если в начале разница между ними могла быть ни много ни мало революционной (появление первой по-настоящему популярной консоли NES, а в 1994 году - PlayStation с CD-ROM), то со временем технические изменения становятся все менее заметны. Чем же выделяется очередное, девятое поколение, в котором пока заявлены только два давних конкурента - Sony с PlayStation 5 и Microsoft с XBox Series X и S?
SSD-накопители
Сотрудник магазина видеоигр GoStation рассказал, что главным нововведением новых консолей станет использование высокоскоростных SSD-дисков вместо привычных HDD. Вместе с этим будет изменена и структура загрузки игр - теперь на это потребуется всего несколько секунд. PlayStation также пообещала возможность запуска нескольких игр одновременно, да и сами консоли будут включаться практически моментально. На качество картинки это, разумеется, также повлияет.
Отметим, что Sony и Microsoft по-разному подошли к установке SSD-накопителя: в XBox Series X будет доступен диск на 1 Тб (512 Гб у "младшей" модели Series S), у PlayStation 5 - только на 825 Гб. Однако диск от Sony быстрее, чем у конкурента, более чем в два раза - 5,5 ГБ/с против 2,4 - на этом Sony часто делает акцент, пытаясь отыграться за поражение в борьбе за мощность - видеокарта и процессор у новой PlayStation не смертельно, но все-таки уступает конкурентам.
Видео: Reveal-трейлер XBox Series X
Трассировка лучей, разрешение и частота кадров
Обе консоли должны выводить 4K-изображение до 120 кадров в секунду, у обеих также заявлена поддержка 8К и долгожданной технологии трассировки лучей, но об этих параметрах можно будет судить только после начала повсеместного использования консолей и выхода новых игр.
Контроллеры
Новая XBox будет идти в комплекте с усовершенствованным классическим геймпадом - с немного измененным весом, размером и формой крестовины. Sony в этом плане решилась на более кардинальные изменения и классический DualShock заменила на новый DualSense, который помимо обновленного дизайна может похвастаться адаптивными триггерами, по слухам, здорово добавляющими игровому процессу реализма - так, "курки" геймпада будут "подстраиваться" под происходящее в игре и смогут симулировать, к примеру, натяжение тетивы лука, нажатие на педаль газа или сопротивление спускового крючка у разных видов оружия. На большее погружение повлияет и новая технология вибрации контроллера - по словам журналистов, джойстик будет ощущаться в руках по-разному, когда персонаж будет передвигаться по песку, грязи, снегу и т. д. Помимо этого, у DualSense по сравнению с DualShock 4 будет увеличена емкость аккумулятора.
Также Sony обещает революционный 3D-звук, однако узнать, настолько ли он прорывной, удастся только позднее.
Видео: Reveal-трейлер PlayStation 5
Так, с направлением эволюции понятно, а что там по датам выхода?
Microsoft выпустит обе версии своей консоли во всем мире уже 10 ноября, Sony начнет с рынка Северной Америки, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии - там PlayStation 5 появится 12 ноября. Остальному миру придется ждать еще неделю - ровно до 19 ноября.
Впрочем, как рассказал наш собеседник,
(количество оказалось недостаточным не в последнюю очередь благодаря пандемии Covid-19). Так, в самом GoStation все консоли были раскуплены и зарезервированы еще год назад.
Та же ситуация и с аксессуарами - из официальной периферии Sony доступными остались только контроллеры, камеры и пульты дистанционного управления. Самые популярные аксессуары - наушники и зарядные станции для геймпадов - уже раскуплены.
Какие игры будут доступны на старте продаж?
На старте продаж новой PlayStation будут доступны Sackboy: A Big Adventure, Spider-Man: Miles Morales, ремейк Demon’s Souls и предустановленная на консоль Astro’s Playroom (для знакомства с новым геймпадом).
"На какую из них стоит потратить свое время - дело вкуса каждого, потому что игры хорошие, но очень разные, - рассказывает собеседник RUS TVNET. - Для новичков, пожалуй, больше подойдут Sackboy или Spider-Man. Demon’s Souls считается "хардкорной", и после нее у многих не то что отпадет желание играть - нервы пошатнутся.
Как на PS5, так и на XBox Series X будут доступны Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2: Beyond Light и другие.
Что касается игр, которые выйдут позже, то нам определенно есть чего ждать:
Многие из них будут доступны и на текущем поколении, однако настоящего некстген-опыта стоит ждать, разумеется, только на новых консолях.
Видео: Тизер God of War: Ragnarok
Цена
Самый животрепещущий вопрос до сих пор покрыт завесой тайны - консоли просто мало где объявлены в продажу. Рекомендованные цены от Microsoft и Sony появились уже давно - у американцев это, напомним, 499 евро за версию X и 299 - за "младшую" версию S (это делает последнюю самой доступной некстген-консолью в мире), у Sony - 499 евро за версию с приводом и 399 - без.
Однако на местах продажи цена наверняка будет завышаться. На данный момент информации мало - официальный Sony Center за свою консоль с приводом Blu-Ray выставил цену в 549 евро (предупредив, что приставки будут выдаваться только в порядке очереди) - это почти 10% наценки. В популярном интернет-гипермаркете 1a.lv для предзаказа доступна XBox Series S за 369 евро, что почти на 25% выше официально озвученной цены от Microsoft.
В некоторых менее известных интернет-магазинах цена за ту же консоль доходит до 400 евро, а за "старшую" модель XBox - до совсем уж заоблачных 670 евро, за PlayStation 5 - до 600 евро за версию с дисководом.
Представитель магазина GoStation рассказал, что из-за недостатка консолей в день релиза можно ожидать, что цены будут еще выше, а еще - в их магазине будет доступна функция взять консоль напрокат, однако точных дат и цен на эту услугу пока что нет.
О других бандлах консолей - к примеру, с другой раскраской, разных комплектаций, с SSD-дисками большего объема - пока неизвестно.
Говорят, грядет подорожание игр. Сколько будут стоить тайтлы на новых консолях?
Совсем недавно ценник на очередной крупный релиз впервые за долгое время превысил привычную сумму в 60 евро. Как рассказал наш собеседник, цены на игры вскоре действительно возрастут, и эту инициативу уже поддержали многие разработчики. Дело в том, что из года в год стоимость создания игр повышается, а цены на них не менялись уже очень давно.
Видео: Презентация графики PlayStation 5 в игре Demon's Souls
Ожидает ли успех новую консоль от Sony? Сможет ли она стать популярнее PlayStation 2, которая до сих пор удерживает мировой рекорд по продажам?
"Маловероятно, что какая-либо консоль в современном мире сможет повторить триумф PlayStation 2 (вторая консоль от Sony продалась в количестве 155 миллионов штук) из-за конкуренции, - сказал наш собеседник. - Во времена PS2 конкуренция была, но не настолько интенсивная. Сейчас же на рынке есть Xbox, Nintendo Switch, различные облачные решения. Быть на голову выше всех этих титанов очень сложно. В целом, как мне кажется, будущее все-таки за облачными сервисами".
Вполне возможно, что нынешнее поколение консолей - последнее их "физическое" воплощение, и в будущем как Sony, так и Microsoft и даже старички Nintendo полностью перейдут в облачный гейминг, как это уже давно делают Google Stadia и другие сервисы. Тем интереснее будет опробовать грядущие консоли.
Приятной игры!