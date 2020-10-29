Прямая трансляция RFW: Katya Katya London и коллекция Meadow

Бренд Katya Katya London специализируется на создании особо женственных костюмов и, вдохновленный винтажным стилем, создает изысканную и элегантную праздничную одежду деми-кутюр с очень нежными кружевными элементами. По словам самого дизайнера, новая коллекция Meadow была вдохновлена ​​свободой и духом луга. Коллекция предлагает изысканный ассортимент платьев для невест, ищущих эстетичный образ.

Перед показом мод Katya Katya London посмотрите репортаж телеведущей и иконой латвийской моды Гретой Пейди, у которой в студии Hanzas perons появится президент Балтийской федерации моды и главный продюсер RFW Елена Страхова, главный редактор журнала L'Officiel Baltics Лига Земтуре. Также у зрителей будет уникальная возможность заглянуть в "закулисье" RFW и послушать интервью с дизайнером Екатериной Шехуриной.