Нападение с ножом во Франции: женщине отрезали голову

Reuters сообщил о трех погибших, тогда как в других источниках прозвучала информация, что убиты две женщины, а один мужчина находится в критическом состоянии.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил СМИ, что подозреваемый задержан, и что случившееся выглядит как теракт, так как нападавший кричал "Аллаху акбар".

Эсторзи также отметил, что подозреваемый жив, и указал, что пришло время Франции искоренить радикальный ислам.

This was the scene after the police's intervention.

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Нападение было совершено вблизи церкви. Подтверждена смерть трех человек, однако еще несколько ранены, указала полиция.

Информационный источник в полиции рассказал, что среди убитых женщина, которой отрезали голову. Эту информацию упомянула и политик Марин Ле Пен.

Эстрози подтвердил, что жертвы были убиты "ужасным образом".

"Методы бесспорно совпадают с теми, которые использовались против школьного учителя истории Сэмюэля Пати в Конфлан-сен-Онорин", - сказал Эстрози.

Журналисты Reuters на месте происшествия встретили вооруженных полицейских. Место происшествия ограничено туда съехались машины скорой помощи и спасателей.

16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-сен-Онорин. Молодой исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие в 2015 году нападение на редакцию опубликовавшего их журнала Шарли Эбдо и всемирную дискуссию о свободе слова.

Президент Эммануэль Макрон посмертно наградил Пати орденом Почетного Легиона и произнес на его похоронах эмоциональную речь.