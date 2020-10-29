Нападение с ножом во Франции: женщине отрезали голову

У церкви в Ницце, на юге Франции, было совершено нападение с ножом, в результате которого убиты три человека. Среди них женщина, которой отрезали голову, пишет Reuters.
Reuters сообщил о трех погибших, тогда как в других источниках прозвучала информация, что убиты две женщины, а один мужчина находится в критическом состоянии.
Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил СМИ, что подозреваемый задержан, и что случившееся выглядит как теракт, так как нападавший кричал "Аллаху акбар".
Эсторзи также отметил, что подозреваемый жив, и указал, что пришло время Франции искоренить радикальный ислам.
This was the scene after the police's intervention.— euronews (@euronews) October 29, 2020
Follow our updates on https://t.co/HVp4ylKEBc pic.twitter.com/TUOmrrraZt
Нападение было совершено вблизи церкви. Подтверждена смерть трех человек, однако еще несколько ранены, указала полиция.
Информационный источник в полиции рассказал, что среди убитых женщина, которой отрезали голову. Эту информацию упомянула и политик Марин Ле Пен.
Эстрози подтвердил, что жертвы были убиты "ужасным образом".
Журналисты Reuters на месте происшествия встретили вооруженных полицейских. Место происшествия ограничено туда съехались машины скорой помощи и спасателей.
16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-сен-Онорин. Молодой исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие в 2015 году нападение на редакцию опубликовавшего их журнала Шарли Эбдо и всемирную дискуссию о свободе слова.
Президент Эммануэль Макрон посмертно наградил Пати орденом Почетного Легиона и произнес на его похоронах эмоциональную речь.
Галерея: Нападение с ножом в Ницце