Сейм в очередной раз отклонил инициативу более 10 тысяч жителей о регистрации однополых браков

Отклонить инициативу предложила комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, которая ранее отклонила ее сама.

Депутат Мария Голубева ("Для развития/За!") подчеркнула, что Латвия остается одной из последних стран в Европе, где нельзя зарегистрировать партнерство.

Она предупредила, что, если Сейм отклонит эту инициативу, в очереди уже стоит следующая, за которую подписались более 10 000 человек.

По мнению депутата Александр Кирштейнса, проблема связана с семейным правом. Различные формы совместной жизни не признаются семьями. Закон предусматривает несколько случаев, когда семья не может быть создана, в том числе людьми одного пола, и нужно работать над нормой о домохозяйстве как форме семейной жизни.

Игорь Пименов из "Согласия" заявил, что за нежеланием законодателей регистрировать партнерство кроется нежелание признать гомосексуальные отношения.

Янис Домбрава из национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ сослался на определение семьи в Конституции Латвии. Он заявил, что проблему о формах совместной жизни нужно решать по существу, и, если уж учитывать все инициативы, то почему не была принята во внимание инициатива о сносе "Пардаугавского столба".

"Я хочу задать всем геям вопрос - что стало бы с обществом, если бы все мы стали геями? Куда пришло бы наше общество? Римская империя - хороший пример", - заявил депутат Алдис Гобземс, добавив, что государство сильно настолько, насколько сильны в нем традиционные ценности.