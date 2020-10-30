Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2020 года: динамичный месяц потребует много сил

Рекомендации Василисы Володиной всегда помогают тем, кто не привык пасовать перед трудностями и хочет сам управлять своей судьбой. Гороскоп известного российского астролога на ноябрь 2020 года поможет представителям всех знаков Зодиака заранее определиться с планами и достичь успеха.
Последний месяц осени обещает быть динамичным, а потому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать, каким образом будут влиять на представителей каждого знака зодиакального круга звезды и планеты. Сохранить удачу и не потерять себя в круговороте событий поможет внутренняя уверенность и умение приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам.
Овен
В ноябре у Овнов получится продемонстрировать окружению свое умение управлять не только настроением, но и событиями. Несмотря на импульсивность, представители огненного созвездия смогут направить энергию в русло решения важных вопросов и уже к середине ноября получить первые результаты, которые не только порадуют, но и повысят самооценку.
Телец
Тельцам в ноябре не стоит забывать о том, что каждый поступок будет отражаться в будущем, и из-за неверных решений могут возникнуть сложности. В этом месяце удача будет на стороне уверенных в себе личностей, которые могут принимать решения самостоятельно, руководствуясь разумом, а не эмоциональными порывами. Умение вовремя остановиться, выждать время и только после этого совершить рывок к цели позволит Тельцам без труда поправить материальное положение, обещает астролог.
Близнецы
В ноябре Близнецам понадобится усидчивость и умение планировать дела заранее. Секрет успеха этих людей будет заключаться в их умении подстраиваться под обстоятельства, но при этом не забывать о планах, которые нужно осуществить. Также удача ждет тех, кто не забудет о данных ранее обещаниях и выполнит их в срок.
Рак
Ракам в ноябре не стоит много переживать, пропуская через себя чужие проблемы. У представителей этого знака будет возможность справиться с пристальным вниманием токсичных людей, если они научатся избегать общения или вовремя ставить защиту, которая поможет им сохранить неуязвимость.
Лев
Василиса Володина уверяет, что Львам в ноябре дела будут даваться проще, если время отдыха они будут посвящать своим любимым хобби. Переключение с работы на отдых поможет этим людям быстро восстановить силы и не стать заложниками рутины. Последний месяц осени будет удачным, чтобы заложить фундамент для будущего, особенно если речь идет об открытии своего дела или поиске новых источников дохода. Пойдет на пользу обучение, и благодаря новым знаниям Львы смогут претендовать на перспективные должности.
Дева
Девам в ноябре стоит уделить внимание душевному состоянию и не игнорировать сигналы организма.
В этом месяце важно расслабляться и получать удовольствие от простых вещей - например, смены прически или имиджа в целом, прогулок по паркам. Уделяя внимание своим потребностям, Девы смогут без труда завершить начатые дела и не потерять себя в работе.
Весы
Весы в ноябре смогут достичь новых успехов, но для этого придется приложить усилия. Плотный график может стать причиной оттока жизненной энергии, поэтому так важно вовремя отдыхать и находить время на то, чтобы привести чувства к гармонии. Хорошей отдушиной может стать арт-терапия, благодаря которой получится не только справиться со стрессом, но и привлечь в жизнь необходимые перемены, а также развить спящие таланты.
Скорпион
Скорпионам ноябрь принесет как неприятности, так и успехи. В первой половине месяца настроение может меняться из-за сущих пустяков, поэтому так важно научиться держать себя в руках.
С 15 ноября Скорпионы смогут привлечь в жизнь достаток благодаря активной работе.
Стрелец
Стрельцы в ноябре смогут не только выполнить запланированные дела, но и преуспеть на личном фронте. Работа будет спориться, если самооценка будет на высоте, а значит - появится возможность уделить внимание личной жизни. Тем, кто уже нашел свою половинку, на пользу пойдут романтичные вечера и свидания. Одиноким Стрельцам астролог советует не упускать возможность найти новых друзей, среди которых может оказаться именно тот человек, который станет любовью всей жизни.
Козерог
Ноябрь для Козерогов вряд ли будет простым и понятным. На пути к счастью у них могут возникнуть препятствия, и от того, как поведут себя представители этого знака Зодиака, будет зависеть их будущее.
Умение прислушиваться к своей интуиции позволит Козерогам обходить неприятности стороной, а также вовремя отказываться от сомнительных проектов или предложений от незнакомцев.
Водолей
По словам Василисы Володиной, ноябрь будет довольно гармоничным месяцем для Водолеев, однако им нельзя терять бдительность. Халатное отношение к своим обязанностям может обернуться оттоком финансов. В последнем месяце осени значимую роль сыграет эмоциональная составляющая, поэтому Водолеям стоит обратить внимание на свои таланты и попробовать себя в чем-то новом. Позитивные эмоции помогут восполнить запас сил и станут двигателем прогресса.
Рыбы
Рыбам в ноябре потребуется поддержка со стороны близких.
Ноябрь подарит этим людям множество новых перспектив, но не все из них приведут к успеху, предупреждает астролог. Для того, чтобы не ошибиться с выбором направления, Рыбам стоит прислушаться к себе, чтобы вовремя отказаться от пути, который приведет в тупик, забрав значительную часть энергии.